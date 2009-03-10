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۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۹:۲۳

سیاوش اکبرپور:

برای کسب سه امتیاز به عربستان آمده ایم

برای کسب سه امتیاز به عربستان آمده ایم

مهاجم تیم فوتبال استقلال گفت: تمام بازیکنان در آمادگی بسر می برند و تلاش خواهیم کرد با کسب هر سه امتیاز به ایران باز گردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش اکبرپور قبل از دیدار فردای استقلال برابر الاتحاد عربستان گفت: بازی با الاتحاد یک بازی بسیار مشکل است. اول اینکه در خانه حریف است و تیم الاتحاد از شرایط میزبانی سود می برد و دوم اینکه اولین حضور ما در این مسابقات است و باید برای کسب سه امتیاز با احتیاط کامل به میدان رفته و تمام فکر و ذکر خود را در این بازی قرار دهیم.

اکبرپور ادامه داد: برای رسیدن به پیروزی در این دیدار تمرینات خوبی را پشت سرگذاشته ایم و در آمادگی کامل بسر می بریم.

وی در ادامه افزود: بازیکنان استقلال به حساسیت این بازی کاملا پی برده اند و می دانند که برای تیمی بازی می کنند که یکی از پرافتخارترین تیم های آسیاست.

مهاجم تیم فوتبال استقلال افزود: ما مدتهاست که جام آسیا را بالای سر نبردایم و تمام هدفمان این است  که با گرفتن این جام دل همه مردم ایران را شاد کنیم.

کد مطلب 845279

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