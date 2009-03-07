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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۲۰:۳۶

میانگین رضایتمندی از شهرداریهای استان مرکزی کمتر از 50 درصد است

میانگین رضایتمندی از شهرداریهای استان مرکزی کمتر از 50 درصد است

اراک - خبرگزاری مهر: استاندار استان مرکزی با اعلام اینکه میانگین رضایتمندی از شهرداریها در استان مرکزی کمتر از 50 درصد است، گفت: شهرداریها در اسرع وقت برای جبران کم و کاستیها اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی اکبر شعبانی فرد عصر امروز در همایش فرمانداران، شهرداران و روئسای شوراهای اسلامی شهرهای استان مرکزی در سالن پیامبر اعظم استانداری استان افزود: شهرهای استان مرکزی نیازمند نهضت ایجاد فضای سبز و زیباسازی است.

وی با تاکید بر اینکه همه مشکلات ناشی از کمبود بودجه نیست، خاطرنشان کرد: شهرداران باید با سرکشی مداوم مشکلات را رفع کنند، همچنین فرمانداران موظفند روزانه کار زیباسازی شهر را پیگیری و امکانات مورد نیاز شهرداریها را فراهم کنند.

شعبانی‌فرد تصریح کرد: باید با برنامه‌ریزی مدون تمام‌ فضاهای شهر به ویژه ورودی‌های شهر، میادین و بلوارها تزیین، طراحی و رنگ‌آمیزی شده به طوری که موجب شادی روحیه مردم شود.

مدیرکل دفتر امور شهری و روستایی استانداری مرکزی نیز بودجه شهرداریها در سال آینده را 116 میلیارد تومان عنوان کرد و اظهار داشت: از این میزان 50 میلیارد تومان بودجه جاری و 66 میلیون تومان بودجه عمرانی است.

کیومرث محمودی با اشاره به اینکه قانون لایحه ارزش افزوده قانون جامع و کاملی است، خاطرنشان کرد: لایحه ارزش افزوده ارتباطی با عوارض شهرداری ندارد.

کد مطلب 845280

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