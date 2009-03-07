انقلاب اسلامی زمینه‌ انس مردم با قرآن را فراهم کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله مهدی قاضی عصر امروز در دیدار داوران بیست و چهارمین دوره مسابقات قرآن دانشجویان دانشگاههای منطقه چهار کشور ضمن ابراز خرسندی از میزبانی دانشگاه قم برای برگزاری این دوره اظهار داشت: حفظ، قرائت و انس با قرآن کریم بهترین سعادت هر انسان است و برگزاری اینگونه مسابقات در سطح دانشجویان فرصت خوبی برای ترویج فرهنگ قرآنی در بین این قشر تاثیرگذار است.
رئیس دانشگاه قم توجه به قرآن در دوران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را مورد ارزیابی قرار داد و اضافه کرد: در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی قرآن مهجور بود و آنطور که باید و شاید به این کتاب آسمانی و آموزههای قرآنی توجه نمیشد.
وی ادامه داد: خوشبختانه در حال حاضر رویکرد مسؤولان به ترویج فرهنگ قرآنی بیشتر شده است و راهیابی قاریان و حافظان در مسابقات بینالمللی و کسب عناوین برتر گواه این مدعاست.
آیتالله قاضی در عین حال بر لزوم توجه بیشتر مسئولان به تبیین آموزههای قرآنی در جامعه تاکید کرد و گفت: قرآن کتاب مقدسی است که تفکر در آیات آن بسیار مهم است و امیدوارم دانشگاهیان و همه آحاد جامعه آموزههای این کلام آسمانی را در جامعه عملی کنند.
وی خاطرنشان کرد: برگزاری مسابقات قرآنی در ردههای مختلف نه تنها برای آزمودن شرکتکنندگان و ترویج فرهنگ انس با قرآن مهم است بلکه حقانیت شیعیان را ثابت میکند.
در پایان این دیدار آیتالله قاضی از تلاشهای داوران بیست و چهارمین دوره مسابقات قرآن دانشجویان دانشگاههای منطقه چهار کشور با اهدای جوایزی قدردانی کرد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه قم گفت: با پیروزی انقلاب اسلامی زمینههای انس بیشتر آحاد جامعه با قرآن و آموزههای این کتاب آسمانی فراهم شده است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله مهدی قاضی عصر امروز در دیدار داوران بیست و چهارمین دوره مسابقات قرآن دانشجویان دانشگاههای منطقه چهار کشور ضمن ابراز خرسندی از میزبانی دانشگاه قم برای برگزاری این دوره اظهار داشت: حفظ، قرائت و انس با قرآن کریم بهترین سعادت هر انسان است و برگزاری اینگونه مسابقات در سطح دانشجویان فرصت خوبی برای ترویج فرهنگ قرآنی در بین این قشر تاثیرگذار است.
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