انقلاب اسلامی زمینه‌ انس مردم با قرآن را فراهم کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله مهدی قاضی عصر امروز در دیدار داوران بیست ‌و چهارمین دوره مسابقات قرآن دانشجویان ‏‏دانشگاه‌های منطقه چهار کشور ضمن ابراز خرسندی از میزبانی دانشگاه قم برای برگزاری این دوره اظهار داشت: حفظ، قرائت و انس با قرآن کریم بهترین ‏سعادت هر انسان است و برگزاری اینگونه ‏مسابقات در سطح دانشجویان فرصت خوبی برای ترویج فرهنگ قرآنی ‏در بین این قشر تاثیرگذار است.‏



رئیس دانشگاه قم توجه به قرآن در دوران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را مورد ارزیابی قرار داد و اضافه ‏کرد: در قبل از پیروزی ‏انقلاب اسلامی قرآن مهجور بود و آن‌طور که باید و شاید به این کتاب آسمانی و ‏آموزه‌های قرآنی توجه نمی‌شد.‏



وی ادامه داد: خوشبختانه در حال حاضر رویکرد مسؤولان به ترویج فرهنگ قرآنی بیشتر شده است و راهیابی ‏قاریان و حافظان در مسابقات ‏بین‌المللی و کسب عناوین برتر گواه این مدعاست.‏



آیت‌الله قاضی در عین حال بر لزوم توجه بیشتر مسئولان به تبیین آموزه‌های قرآنی در جامعه تاکید کرد و گفت: ‏قرآن کتاب مقدسی است که ‏تفکر در آیات آن بسیار مهم است و امیدوارم دانشگاهیان و همه آحاد جامعه ‏آموزه‌های این کلام آسمانی را در جامعه عملی کنند.‏



وی خاطرنشان کرد: برگزاری مسابقات قرآنی در رده‌های مختلف نه تنها برای آزمودن شرکت‌کنندگان و ترویج ‏فرهنگ انس با قرآن مهم ‏است بلکه حقانیت شیعیان را ثابت می‌کند.‏



در پایان این دیدار آیت‌الله قاضی از تلاش‌های داوران بیست ‌و چهارمین دوره مسابقات قرآن دانشجویان ‏دانشگاه‌های منطقه چهار کشور با ‏اهدای جوایزی قدردانی کرد.‏

