اعتبارات جاری و عمرانی استان مرکزی افزایش یافت

علی اکبر شعبانی فرد امروز در شانزدهمین جلسه شواری برنامه ریزی و توسعه این استان در اراک افزود: از این اعتبار، حدود 300 میلیار ریال در بخش عمرانی و حدود 28 میلیارد ریال در بخش جاری است.

وی بیان کرد: اعتبارات افزده عمرانی به طرح هایی تخصیص می یابد که از مصوبات سفر هیات دولت باشد و بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و یا تا 31 تیرماه 88 به اتمام برسند.

معاون عمرانی استانداری مرکزی نیز در این جلسه گفت: این استان در ردیف پنج استانی است که از درآمدهای ملی کشور استفاده نمی کند و این اعتبار اضافی با تلاش شبانه روزی برای استان به دست آمده است.

مهندس هوشنگ بازوند، اعتبار عمرانی امسال این استان را یک هزار و 170 میلیارد ریال و اعتبارت جاری را 470 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: تاکنون 75 درصد اعتبارات عمرانی و صد در صد اعتبارات جاری تخصیص یافته است.

معاون برنامه ریزی استانداری مرکزی در ادامه این جلسه، اعتبار پیش بینی شده سال 88 این استان را دو هزار و 580 میلیارد ریال عنوان کرد.

محمدرضا عاشوری افزود: از این میزان، حدود دو هزار و 40 میلیارد ریال در بخش عمرانی و بقیه در بخش جاری است.

