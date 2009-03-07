پنج میلیارد تومان برای احیاء جنگلهای مازندران اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرزانه عصر امروز در جلسه پیگیری مصوبات سفر دوم دولت مربوط به ادارات وابسته وزارت جهاد کشاورزی در مازندران افزود: دو میلیارد تومان در سال 88 و سه میلیارد تومان در سال 89 برای این منظور در نظر گرفته شد.

وی خاطرنشان کرد: با تصویب هیئت دولت مقرر شد، بانک ژن ماهیان استخوانی در مازندران ایجاد شود که در بودجه سال آینده 600 میلیون تومان برای احداث این بانک پیشنهاد شده است.

فرزانه با بیان اینکه مازندران نیازمند بهره مندی از ایستگاه اطفاء حریق در مواقع حوادث طبیعی است، یادآور شد: برای این منظور و حفظ اراضی جنگلی استان یک و نیم میلیارد تومان در بودجه سال آتی هزینه خواهد شد.

وی با اشاره به اختصاص 12 میلیارد ریال در بودجه 88 برای بهبود مدیریت واحدهای دامی مازندران اظهار داشت: مقرر شد اعتباری برای این مهم از محل تسهیلات یارانه دار در سال 89 نیز لحاظ شود.

معاون برنامه ریزی استانداری مازندران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به افزایش 21 درصدی اعتبارات هزینه ای استان در بودجه سال 88، خاطر نشان کرد: بودجه تملک دارایی و سرمایه ای مازندران در سال آتی افزایش چندانی نداشته است.

وی با اشاره به مصوبه سفر دوم دولت مبنی بر ایجاد موسسه سرم سازی در استان اظهار داشت: موسسه سرم سازی رازی موافقت اولیه خود را برای ایجاد شعبه در استان اعلام کرده است.

هیئت دولت پاییز 88 بیش از دویست مصوبه در استانداری مازندران داشت.