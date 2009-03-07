دستاوردهای بزرگ اخیر نتیجه سالها تلاش دولتها و متخصصان ایران است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، رئیس جمهوری سابق کشورمان عصر امروز در جمع مردم بوشهر افزود: کارشکنی دشمنان در راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر که باید سالها زودتر به کار می‌افتاد هیچگاه سبب نشد در دل فرزندان این سرزمین یاس ایجاد کند و خوشبختانه بهره برداری آزمایشی این پروژه بزرگ چند روز پیش آغاز شد.

وی با بیان اینکه آیا فکر می‌کنید تکنولوزی صلح ‌آمیز هسته ‌ای و کارخانه بزرگ صنعتی بوشهر ظرف یکی دو سال فعالیت به اینجا رسیده اظهار داشت: البته باید از دولت آقای هاشمی و مجلس و حمایتهای رهبر معظم انقلاب نیز تشکر کنم، اما این دستاوردها، نتیجه سالهای طولانی و تلاش دولت‌ها و انسانها و متخصصان بزرگ است.

خاتمی گفت: من معتقدم می‌شد بدون آنکه ذره‌ای از اصول، منافع و حقوق خود کوتاه بیاییم کاری کرد که امروز صاحب تکنولوژی هسته‌ای باشیم و پرونده ما به شورای امنیت نرود.

خاتمی بوشهر را کانون دینداری ومحبت اهل بیت پیامبر و زادگاه بزرگی ‌چون ریسعلی دلواری وخالو حسین دشتی دانست و گفت: بوشهر از پیشتازان شرق اسلام و ایران در مبارزه با استبداد و استعمار و تلاش برای تحقق مردم سالاری است.

خاتمی ادامه داد: با وجود اینکه بوشهر قرارگاه عالمان و عابدان ومتفکران و روشنفکران بزرگ است این استان درد محرومیت را نیز کشیده است.وی تصریح کرد: بوشهر هیچگاه عظمت و کرامت خود را زیر پا ننهاده است و امروز بوشهر خواستار رفاه و پیشرفت و چشم انتظار آینده‌ای بهتر است.

خاتمی با بیان این که پس از انقلاب اسلامی کارهای بزرگی در بوشهر صورت گرفته است اما هرگز این استان به جایگاه خود نرسیده است، گفت: انتظار می ‌رفت با فرصتهای مناسب به ‌خصوص درآمدهای افسانه‌ای نفت شاهد پیشرفت و شکوفایی ایران در همه زمینه‌ها باشیم که متاسفانه اینگونه نبوده است.

رئیس جمهور دو دوره گذشته کشورمان اضافه کرد: بوشهری و ایرانی باید به خود ببالد که یک زمین لم ‌یزرع در این استان در عسلویه مبدل به کانون صنعت دانش جدید، پیشرفت، پشتیبانی و سرافرازی ایران شده است؟

خاتمی یادآور شد: آیا می‌دانید برای تبدیل این زمین بی‌حاصل جوانان، اندیشمندان، مهندسان و مدیران شما چه رنج‌هایی متحمل شدند؟وی ادامه داد: آیا می‌دانید چه تدابیریی به کارگرفته شده تا امکانات و تکنولوزی و سرمایه خارجی با حفظ اصول و منافع اصلی به این منطقه آمد و عسلویه را تبدیل به یک مجمع و کانون مهم کرد تا این منطقه اکنون در جهان نام‌آور باشد.

خاتمی تاکید کرد: آیا نباید متاسف بود که چرا آن روند آنگونه که باید و شاید ادامه نیافت و تعطیل یا تاخیر در کارها روی داد؟

وی تاکید کرد: ولی مردم بوشهر باید به خود افتخار ‌کنند که در دوران انقلاب اسلامی و در دولت اصلاحات چنین کار بزرگی در این استان صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: انتظار می‌رفت با درآمدهای نفتی و بر اساس سند چشم انداز که نقشه راه ما به ‌سوی آینده است و با سیاستهای تحول‌ساز اصل 44 و امکانات فراوانی که دولت به دست آورده بود شاهد شکوفایی بیشتر در بوشهر و سراسر کشور باشیم.

خاتمی با اشاره به این که ما مدافع مظلومان در جهان و خواستار استقلال و آزادی فلسطینیان و بازگشت آنها به سرزمین خودشان هستیم، گفت: رژیم صهیونیستی و اسرائیل یک پدیده نامبارک درمنطقه است اما دشمنان می‌کوشند اینچنین القا کنند به جای اسرائیل ایران دشمن اعراب و مسلمانان است.

وی افزود: این نوع عملکرد دشمنان توطئه‌ای بزرگ است در حالیکه اگر سیاستهای خارجی دولت گذشته ادامه می‌یافت این توطئه ها از بین می‌رفت.

به گزارش مهر ، خاتمی با بیان اینکه سیاست اعتماد سازی و تنش‌زدایی از دیگر دستاوردهای دولت وی در منطقه و جهان بوده است، اضافه کرد: ما سوتفاهم های زیادی با کشورهای منطقه داشتیم و دشمنان با این سوتفاهمها همواره می‌کوشیدند تا بر این اختلافات دامن بزنند و زمینه حضور و توطئه خود را فراهم کنند اما سیاست اعتماد سازی و تنش زدایی سبب شد تا ما بتوانیم با همان کشورهایی که دارای سوتفاهم بوده‌ایم تفاهم نامه‌های جامع و امنیتی امضاء کنیم تا فضای منطقه برای پیشرفت و آبادانی امن و با ثبات شود.

وی خطاب به مسئولان کشورهای منطقه گفت: ایران دشمن هیچ کس نیست از ایران نباید ترسید و ایران مقتدر برای امنیت تمامی کشورهای منطقه مفید است و کشورهای همسایه نباید تحت تاثیر تبلیغات دشمن قرار گیرند.

خاتمی خطاب به مسئولان داخلی نیز گفت: سیاست منطق و اعتدال را رعایت کنید تا زمینه ساز سوء استفاده دشمن برای ایجاد تفرقه و برای منزوی کردن ایران فراهم نشود.