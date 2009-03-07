حضور بیش از 2 میلیون زائر در سامرا/ کشف 100 موشک در واسط

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اصوات العراق، معاون استاندار صلاح الدین اعلام کرد شمار زائرانی که در مراسم سالگرد شهادت امام حسن عسگری(ع) در سامراء شرکت کردند از دو میلیون نفر فراتر رفت.



به گفته عبدالحسین جبیره، مراسم سالگرد امام یازدهم شیعیان جهان بدون هیچ حادثه ای و در فضاهای معنوی برگزار شد.



مقتدی صدر خواستار مشارکت میلیونی عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) در مراسم سالگرد شهادت امام حسن عسگری(ع) در سامراء شده بود.

خبر دیگر اینکه هشت عضو شبکه تروریستی القاعده در استان دیاله دستگیر شدند. به گفته فرمانده پلیس این استان، این هشت نفر در عملیات مشترک نیروهای ارتش و پلیس عراق در منطقه الثرنیه در 8 کیلومتری شمال بعقوبه بازداشت شدند.



یک منبع امنیتی در استان واسط امروز از کشف یک انبار حاوی یکصد فروند موشک در جنوب شهر الکوت خبر داد.

انفجار بمب در جنوب شرقی موصل واقع در استان نینوا به زخمی شدن چهار غیر نظامی منجر شد.

پلیس استان ذی قار در بیانیه ای از بازداشت 32 فرد تحت پیگرد در 48 ساعت گذشته تا کنون خبر داد.



یک منبع در پلیس استان میسان از کشف مقادیری مواد منفجره جاسازی شده در مسجدی در مرکز شهر العماره خبر داد.



پلیس استان الانبار نیز اعلام کرد یک گروه پنج نفره که در کارگذاشتن بمب در شهر القائم دست داشتند، دستگیر شدند.

زخمی شدن یک افسر پلیس بر اثر انفجار بمب در جنوب موصل از دیگر تحولات امنیتی مربوط به عراق است.