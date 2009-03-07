به گزارش خبرنگار مهر در اراک، عباس رجایی عصر امروز در گردهمایی بهره‌ برداران، مجریان و همیاران طبیعت استان مرکزی افزود: تغییر دیدگاه چرای دام امری ضروری است که در این راستا قانون نظام جامع دامپروری کشور در مجلس در دست بررسی است، ضمن اینکه در این قانون تغییر نگاه به تغذیه پروتئینی دیده شده است.

وی با اشاره به اینکه دولت از مراتع و منابع طبیعی نمی تواند به تنهایی حفظ و حراست کند، تصریح کرد: مراتع باید دارای صاحب اصلی باشد و همه افراد برای حراست از این منابع طبیعی باید خود را محافظان و عضوی از طبیعت بدانند.

رجایی فرهنگسازی و مشارکت عمومی در حفظ و احیای منابع طبیعی را امری ضروری دانست و اظهار داشت: با وجود اینکه آبخیزداری از مسائل مهم کشور است متاسفانه مورد بی توجه ای دولت قرار گرفته است که باید در سال آینده در این زمینه برنامه ‌ریزی های لازم صورت گیرد.

مدیرکل اداری سازمان جنگلها و منابع طبیعی با اشاره به اثرات تخریب منابع طبیعی گفت: این امر باعث سیر شتابان مهاجرتها و بروز مخاطرات جدی اجتماعی می شود.

علی‌اکبر دلگرم با اشاره به اینکه منابع طبیعی سرمایه خدادادی در تامین غذای بشر و امنیت زندگی است، افزود: از آنجا که آب و خاک دو منبع مهم منابع طبیعی، امروزه در معرض تهدید جدی قرار گرفته است، حفظ این منابع نیازمند فرهنگ‌ سازی، بالا بردن آگاهی بهره‌ برداران منابع طبیعی و حساس ‌سازی اقشار جامعه به استفاده اصولی از این منابع است که باید مورد توجه مسئولان و در دستور کار آنان قرار گیرد.

وی تصریح کرد: مجلس و قوه قضاییه باید قوانین محکم و کارآمدی در برخورد قاطع با متعرضان به منابع طبیعی داشته باشند.

استاندار استان مرکزی نیز استقلال اقتصادی و توسعه متوازن را در استفاده بهینه و موثر از منابع طبیعی ضروری دانست و گفت: فقدان مشارکت مردم از جمله مشکلات موجود در حفظ و حراست از عرصه‌های منابع طبیعی است.

علی ‌اکبر شعبانی ‌فرد افزود: مسئولان اجرایی استان باید در قالب یک منشور مطالعات فضای سبز، مدیریت منابع آب و خاک استان را تهیه و برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت تقویت آن را در بافت مسکونی، تجاری، صنعتی، شهری و حاشیه‌ها ارائه دهند.