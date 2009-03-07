کلینتون خواستار تداوم میانجیگری ترکیه بین سوریه و رژیم اسرائیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در آنکارا به خبرنگاران گفت: اهمیت مذاکرات غیرمستقیم بین سوریه و اسرائیل غیرقابل انکار است.

وی، نقش آنکارا را در انجام مذاکرات غیرمستقیم بین تل آویو و دمشق مهم عنوان کرد.

در این کنفرانس مطبوعاتی، علی باباجان وزیر خارجه ترکیه نیز گفت: در صورت درخواست دمشق و تل آویو، آنکارا برای از سرگیری مذاکرات آماده است.

این در حالی است که گزارش ها حاکی از دیدار ولید المعلم وزیر خارجه سوریه با دو مقام ارشد آمریکایی در دمشق است.

تاکنون چهار دور از مذاکرات غیر مستقیم سوریه و رژیم صهیونیستی برگزار شده است.

رژیم صهیونیستی امضای توافقنامه صلح با سوریه را به قطع رابطه این کشور با ایران و گروه های مقاومت مانند حزب الله و حماس مشروط کرده و سوریه نیز عقب نشینی اسرائیل از بلندی های اشغالی جولان را شرط اصلی و اساسی برای برقراری صلح با این رژیم اعلام کرده است.

دمشق در واکنش به شرط اسرائیل برای امضای توافقنامه صلح بارها اعلام کرده است روابط راهبردی خود را با تهران قطع نخواهد کرد.