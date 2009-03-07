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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۲۰:۲۲

فردا صورت می گیرد؛

دیدار ویژه بن همام با علی آبادی و هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال

دیدار ویژه بن همام با علی آبادی و هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال

رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا فردا با سفر به تهران با رئیس سازمان تربیت بدنی و مسئولان فدراسیون فوتبال بطور ویژه دیدار خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بن همام رئیس قطری کنفدراسیون فوتبال آسیا در راس گروهی 13 نفره شامل نایب رئیس اول و رئیس کمیته داوران AFC بامداد فردا وارد تهران خواهد شد و طی آن با مسئولان ورزش و فدراسیون فوتبال کشورمان دیدارخواهد کرد.

بن همام در ملاقاتی ویژه با محمد علی آبادی پیرامون توسعه فوتبال در ایران و توجه به زیر ساخت ها با رئیس سازمان تربیت بدنی کشورمان به گفتگو خواهد پرداخت.

رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنین در دیداربا علی کفاشیان و مهدی تاج رئیس و نایب رئیس فدراسیون فوتبال و روسای کمیته های این فدراسیون پیرامون انتخابات آتی فیفا و کرسی AFC در فیفا به بحث و تبادل نظر خواهد پرداخت.

به گفته مهدی تاج فدراسیون فوتبال در انتخابات آتی فیفا از کاندیداتوری بن همام برای ادامه تصدی کرسی AFC  در FIFA حمایت خواهد کرد و برنامه های وی برای رشد و توسعه در سطح قاره آسیا مورد حمایت فدراسیون فوتبال ایران قرار دارد.

کد مطلب 845318

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