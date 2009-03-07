امکان شروع مذاکرات غیر مستقیم تل آویو-دمشق بسیار ضعیف است

به گزارش خبرگزاری مهر، سی ان ان در گزارشی درباره سفر هیلاری کلینتون به ترکیه نوشت: وزیر خارجه آمریکا در شرایطی به آنکارا به عنوان طرف سوم مذاکرات غیرمستقیم بین ترکیه و اسرائیل، سفر کرده است که نمی توان انتظار داشت این مذاکرات از سرگرفته شود.

این رسانه غربی به جنایات صهیونیست ها در غزه اشاره کرد و آورد: حمله اسرائیل به غزه، مذاکرات غیرمستقیم بین دمشق و تل آویو را متوقف کرد به طوری که شروع دوباره آن بسیار سخت شده است.

سی ان ان، روابط سوریه-آمریکا را نیز در شرایط خوبی ندانست و آورد: از چهار سال پیش که واشنگتن بخاطر آنچه دخالت سوریه در ترور رفیق حریری اعلام کرده است سفیر دمشق را از ایالات متحده اخراج کرد، روابط دو کشور تیره است.

این رسانه آمریکایی به تحریم های اعمال شده از سوی ایالات متحده علیه سوریه نیز اشاره کرد و آورد: تحریم های اعمال شده علیه دمشق به خودی خود یک مانع بزرگ برای از سرگیری مذاکرات غیرمستقیم بین سوریه و اسرائیل هستند.

تاکنون چهار دور از مذاکرات غیر مستقیم سوریه و رژیم صهیونیستی برگزار شده است.

رژیم صهیونیستی امضای توافقنامه صلح با سوریه را به قطع رابطه این کشور با ایران و گروه های مقاومت مانند حزب الله و حماس مشروط کرده و سوریه نیز عقب نشینی اسرائیل از بلندی های اشغالی جولان را شرط اصلی و اساسی برای برقراری صلح با این رژیم اعلام کرده است.

دمشق در واکنش به شرط اسرائیل برای امضای توافقنامه صلح بارها اعلام کرده است روابط راهبردی خود را با تهران قطع نخواهد کرد.