انفجارهای امروز در شمال پاکستان جان 12 نفر را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقامات امنیتی پاکستان خبر دادند در انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در روستای بدابر پیشاور پاکستان دستکم پنج نفر از ماموران پلیس و دو سرباز کشته شدند.

این درحالی است که در این انفجار همچنین سه غیرنظامی رهگذر نیز جان خود را از دست دادند.

در انفجار دیگری که در منطقه ای در اطراف پیشاور روی داد، دو غیرنظامی کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

یک بمب دست ساز در مسیر حرکت یک کاروان شبه نظامیان کار گذاشته شده بود.

تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است.