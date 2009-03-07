اوباما ماه آوریل به آنکارا سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که برای دیدار با مقامات ترک به آنکارا سفر کرده است، از دیدار باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده از ترکیه در ماه آینده خبر داد.

وی، از تصمیم گیری درباره سفر اوباما به آنکارا در روز گذشته خبر داده و از تعیین زمان قطعی آن در آینده نزدیک خبر داد.

گفتنی است، با حمایت ترکیه از مقاومت فلسطینی در مقابل تجاوز رژیم صهیونیستی، واشنگتن قصد دارد با فعال کردن دیپلماسی خود در ارتباط با آنکارا، مذاکرات شکست خورده دمشق-تل آویو را احیا کند، موضوعی که در شرایط کنونی امکان آن بعید است.