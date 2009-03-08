انسجام و یکپارچگی اتحادیه اروپا در معرض خطر فروپاشی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سوئیسی "نویه زوریخه سایتونگ" در مطلبی در این باره نوشت : هر اندازه بحران اقتصادی در اتحادیه اروپا طولانی تر شود انسجام و یکپارچگی این اتحادیه در معرض آزمایش دشوارتری قرار می گیرد. به این ترتیب اصل وحدت در این اتحادیه در معرض خطر است.

این روزنامه سوئیسی در ادامه با اشاره به جو نگرانی و ترس از چنین شرایطی در نشست بحران که در بروکسل برگزار شد، به سئوالاتی که در این زمینه مطرح بود،اشاره کرد مانند :آیا وضعیت یورو در چنین وضعیتی وخیم خواهد شد ؟ آیا این بحران به ناآرامی های اجتماعی در برخی از کشورهای عضو منجر خواهد شد؟ آیا دولتهای شرقی در این اتحادیه در معرض ورشکستگی دولتی قرار خواهند گرفت و یا اینکه اعضاء این اتحادیه دچار اختلاف خواهند شد؟

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد : همه این پرسشها مسائلی بودند که رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا نمی خواست به آنها بپردازد. این در حالی است که این روزها وی بیشتر به چشم یک مقصر دیده می شود تا یک بازیگر اصلی برای حل این بحران. بعضی از کشورهای اروپایی نیز رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا را به عنوان قسمتی از مشکل می بینند. گروهی دیگر نیز به او دشنام داده و وی را به عنوان نماد یک دوران شکست خورده در اتحادیه اروپا ارزیابی می کنند.

این روزنامه سوئیسی در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد : کمیسیون اتحادیه اروپا در راستای پیدا کردن راه حل و پاسخی به بحرانها و مسائل این اتحادیه همواره عقب نشینی دارد و به عقب گام بر می دارد.

در ادامه این مطلب آمده است : اتحادیه اروپا گویی در تونل تاریکی قرار گرفته است که در آن خطرات جدیدی در کمین است و هیچ کس نمی تواند بگوید که چه موقع یک نور و روشنایی نوید پایان این تونل را خواهد داد.

نویسنده در ادامه به اختلافات بین غرب و شرق اروپا در راستای مبارزه با این بحران اشاره کرد و اظهار داشت : در اتحادیه اروپا مرزهای اختلاف و دودستگی نمایان می شود و افکار قدیمی بار دیگر بیدار می شود.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است : اعضای جدید اتحادیه اروپا در شرق احساس می کنند که توسط اعضای اصلی و مهم این اتحادیه در فشار قرار گرفته اند.

"وسلا چرنوا" از موسسه ECFR در اروپا نیز در این راستا اظهار داشت دنبال کردن راهی که تصور و احساس فقدان یکپارچگی در اروپا را از بین ببرد برای زنده ماندن این اتحادیه مهم است.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب با اشاره به جدایی و از بین رفتن همبستگی بین کشورهای فقیر و غنی در اتحادیه اروپا به سبب بحران اخیر نوشت : بحران اقتصادی پایه های اطمینان و اعتماد در این اتحادیه را به لرزه در آورده است.

"دنیل گروس" از مرکز CEPS اروپا نیز درباره به وجود آمدن ضعف در ساختار اتحادیه اروپا در چنین شرایطی هشدار داد.

"کاتینکا باریش" از مرکز CER لندن نیز اروپا را در آستانه آزمایش سخت برای سنجش یکپارچگی می بیند. این کارشناس همچنین درباره به وجود آمدن نا آرامی های اجتماعی در برخی کشورهای اروپایی هشدار داد.

بنا بر این گزارش دیپلماتهای اروپای شرقی شکایت دارند که بروکسل در خدمت اعضای قدیم و ثروتمند خود بوده که در زمانهای بحران بیشتر به خود فکر می کنند.