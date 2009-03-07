ایران فینالیست جام سی و هفتم شد/ پیروزی 7 بر صفر برابر گرجستان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشتی کشورمان که امروز ابتدا 7 بر صفر کوبا را مغلوب کرد و سپس روسیه را با نتیجه 4 بر 3 شکست داد، برای راهیابی به فینال سی و هفتمین دوره رقابتهای کشتی آزاد جام جهانی از ساعت 10/19 دقیقه امروز به مصاف تیم ملی گرجستان رفت.

ملی پوشان کشورمان که با هدایت غلامرضا محمدی و محسن کاوه گام در این رقابتها گذاشته اند در دیدار برابر گرجستان نیز پیروزی 7 بر صفر را تکرار کردند تا به فینال این دوره از مسابقات راه یابند.

در این مبارزات در وزن 55 کیلوگرم عباس دباغی حریف خود را ضربه فنی کرد، در وزن 60 کیلوگرم مسعود اسماعیل پور در دو وقت با نتایج مشابه یک بر یک به پیروزی رسید.

در وزن 66 کیلوگرم مهدی تقوی کاکالدزه را 1 بر صفر و 2 بر صفر شکست داد. در وزن 74 کیلوگرم صادق گودرزی مانیدزه را 6 بر صفر و 8 بر 2 شکست داد. در 84 کیلوگرم نیز رضا یزدانی نیکولا را در دو وقت مشابه 3 بر صفر شکست داد.

در وزن 96 کیلوگرم سعید ابراهیمی گواشویلی را ضربه فنی کرد و در وزن 120 کیلوگرم فردین معصومی با دو نتیجه مشابه یک بر صفر مودمادزه را شکست داد.

تیم ملی کشتی کشورمان با این پیروزی به فینال سی و هفتمین دوره مسابقات جام جهانی راه یافت. دیدار فینال این رقابتها عصر فردا بین تیم های ایران و آذربایجان در سالن 12 هزار نفری ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.