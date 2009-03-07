تیم ملی فوتبال سنگال جایگزین مراکش می شود / مکان نامشخص برگزاری

مهدی تاج مدیر تیم های ملی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر افزود: خبر لغو دیدار با مراکش بر روی سایت فدراسیون فوتبال این کشور اعلام شده و دلیل آن هم به مسائل سیاسی باز می گردد که فدراسیون فوتبال بلافاصله با رایزنی های لازم تیم فوتبال سنگال که به مراتب قوی تر از مراکش است را جایگزین این تیم کرد.

تاج ادامه داد: فدراسیون فوتبال پیش از این نیز مقابل چنین حرکت های غیر اصولی و سیاسی از سوی برخی کشورها در دخالت مسائل سیاسی در مراودات ورزشی روبرو شده که اساسا با منشور فیفا سازگار نیست اما ایران نیز همواره نشان داده بر مواضع اصولی خود پابرجاست و ذره ای از آن عدول نخواهد کرد.

وی تصریح کرد: به رغم این کارشکنی و عدم پایبندی مسئولان فدراسیون مراکش به تعهدات خود ، دیدار دوستانه روز 24 اسفند مقابل کنیا و 3 فروردین مقابل کویت به قوت خود باقی است و روز 12 فروردین نیز تیم ملی مقابل سنگال دیدار خواهد کرد.

مدیر کمیته تیم های ملی درخصوص محل برگزاری دیدار دوستانه تیم ملی مقابل سنگال اظهار داشت: هنوز محل برگزاری این دیدار مشخص نیست و کادر فنی بنابر صلاحدید و برنامه های آماده سازی تیم ملی در این زمینه تصمیم گیری خواهند کرد که آیا این مسابقه در تهران برگزار شود یا همچنان دیدار دو تیم به میزبانی اسپانیا باشد.