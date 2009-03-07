تاکید مقامات ایران و پرتغال برگسترش روابط دوجانبه سیاسی و اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر، "مهدی صفری" معاون اروپای وزارت امور خارجه در دیدار "نونو بریتو" مدیرکل سیاسی وزارت امور خارجه پرتغال در تهران، با اشاره به وضعیت افغانستان و عراق، رفتارهای دوگانه و اجرای برنامه های غیرعملی از سوی برخی قدرت های فرامنطقه ای را عامل عدم پیشرفت روند استقرار ثبات در این کشورها ذکر کرد.
صفری گفت : سیاست های قدرت های فرامنطقه ای در افغانستان و عملکرد ناتو در این کشور ناموفق بوده است.
مدیرکل سیاسی وزارت امور خارجه پرتغال حامل پیام معاون وزیر خارجه این کشور به مهدی صفری معاون اروپای وزارت امور خارجه بود.
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