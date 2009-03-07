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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۲۰:۳۷

در دیدار تهران مطرح شد:

تاکید مقامات ایران و پرتغال برگسترش روابط دوجانبه سیاسی و اقتصادی

تاکید مقامات ایران و پرتغال برگسترش روابط دوجانبه سیاسی و اقتصادی

در دیدار مقامات وزارت امور خارجه ایران و پرتغال موضوعات مربوط به روابط دو جانبه، منطقه ای و بین المللی مورد بررسی دوطرف قرار گرفت و بر گسترش مناسبات دو کشور در زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "مهدی صفری" معاون اروپای وزارت امور خارجه در دیدار "نونو بریتو" مدیرکل سیاسی وزارت امور خارجه پرتغال در تهران، با اشاره به وضعیت افغانستان و عراق، رفتارهای دوگانه و اجرای برنامه های غیرعملی از سوی برخی قدرت های فرامنطقه ای را عامل عدم پیشرفت روند استقرار ثبات در این کشورها ذکر کرد.   

صفری گفت : سیاست های قدرت های فرامنطقه ای در افغانستان و عملکرد ناتو در این کشور ناموفق بوده است.

مدیرکل سیاسی وزارت امور خارجه پرتغال حامل پیام معاون وزیر خارجه این کشور به مهدی صفری معاون اروپای وزارت امور خارجه بود.

کد مطلب 845337

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