آتشبازی بایرن در شب شکست هامبورگ

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ که چهارشنبه با قبول شکست 4 بر 2 مقابل بایرلورکوزن از دور رقابت های جام حذفی آلمان کنار رفته بود امشب در هفته بیست و سوم رقابت های بوندس لیگا با نتیجه 5 بر یک مقابل میهمان خود هانوفر به برتری رسید تا امیدواری این تیم برای کسب عنوان قهرمانی رقابت های فصل جاری افزایش پیدا کند.

برای بایرن در این دیدار فن بویتن (20)، کلوزه(25)، آلتین تاپ(34)، پودولسکی (73) و دمیکلیس(89) گلزنی کردند. تک گل هانوفر توسط اشتاینر در دقیقه 15 به ثمر رسید.

هامبورگ که تا قبل از دیدار امشب مقابل مونشن گلادباخ در رده دوم قرار داشت با قبول شکست 4 بر یک در زمین این تیم به رده پنجم سقوط کرد. در سایر دیدارهای امشب نتایج زیر حاصل شد:



* انرگی کوتبوس یک - هرتابرلین 3

* هوفنهایم صفر - وردربرمن صفر

* اشتوتگارت 2 - بروسیا دورتموند یک

* ولفسبورگ یک - کارلسروهه صفر

یکشنبه 18/12/87

* آرمنیا بیله فلد - اینتراخت

* بایرلورکوزن - بوخوم

جدول رده بندی:

1- هرتابرلین 46 امتیاز

2- بایرن مونیخ 42 امتیاز

3- هوفنهایم 42 امتیاز

4- ولفسبورگ 42 امتیاز

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16- کوتبوس 20 امتیاز

17- مونشن گلادباخ 19 امتیاز

18- کارلسروهه 17 امتیاز