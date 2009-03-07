سرمربی تیم فوتبال عجمان امارات برکنار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان باشگاه عجمان امارات پس از نشست عصر امروز خود با عبدالوهاب القادر، سرمربی عراقی خود، وی را به علت کسب نتایج ضعیف و همچنین اختلاف با علی سامره و نیمکت نشینی بی دلیل این بازیکن، برکنار کردند.

این مربی عراقی که به خاطر اختلاف با مهاجم ایرانی تیم خود، وی را در چند بازی اخیر به میدان نفرستاده بود، مورد انتقاد شدید هواداران این تیم و مسئولان باشگاه قرار گرفت و در نهایت برکنار شد.

این تیم در آخرین دیدار خود در رقابت های لیگ برتر امارات، عصر دیروز در ورزشگاه خانگی با نتیجه 2 بر یک مغلوب الشارجه، حریف پرسپولیس در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا شد که جواد کاظمیان تک گل این تیم را به ثمر رسانده بود.

مسئولان باشگاه عجمان امارات در حال مذاکره با چند مربی خارجی و داخلی برای پیدا کردن جانشین عبدالوهاب القادر هستند اما هنوز با هیچ گزینه ای به توافق نرسیده اند.

تیم فوتبال عجمان در چهار دیدار اخیر خود در لیگ امارات برابر تیم های الشارجه، الشعب، الاهلی و الوصل تن به شکست داد و آخرین پیروزی این تیم به 6 بازی قبل و برابر الخلیج باز می گردد. این تیم با 18 امتیاز در جایگاه ششم جدول رده بندی این مسابقات قرار گرفته است.