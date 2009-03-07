ادامه حملات صهیونیستها به نوار غزه/افزایش شمار شهدا به 4 نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطینی"سما"، در حملات جنگنده های رژیم صهیونیستی به شرق اردوگاه المغازی در مرکز نوار غزه، سه فلسطینی شهید و یک نفر دیگر زخمی شد.



پیش از این گردانهای القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی از شهادت یکی از فرماندهان خود و زخمی شدن یکی دیگر از آنها در حمله اشغالگران اسرائیلی به شمال شرق غزه خبر داده بود.

صبح امروز نیز یک فلسطینی در حمله هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به بیت لاهیا در شمال نوار غزه شهید شد.



گردانهای القدس به رژیم صهیونیستی هشدار دادند انتقام خون شهدای فلسطینی را از این رژیم خواهد گرفت.



جنگنده های ارتش رژیم اشغالگر قدس همچنین به منطقه الفخاری در خان یونس واقع در جنوب نوار غزه حمله کردند که درباره احتمال وقوع تلفات هیچ گزارشی مخابره نشده است.



حملات رژیم صهیونیستی در حالی همچنان ادامه دارد که این رژیم در 18 ژانویه پس از سه هفته جنگ وحشیانه و بی نتیجه علیه نوار غزه با قبول شکست، اعلام آتش بس یکجانبه کرد، اما همچنان این آتش بس را با حملات مستمر خود به نوارغزه نقض می کند.