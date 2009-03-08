آنها که می گفتند امام به موزه های تاریخ رفته می خواهند دولت را در دست گیرند

به گزارش خبرنگار مهر از همدان، محمدحسین صفار هرندی ظهر امروز در همایش سراسری مدیران آسمانی در همدان افزود: در گذشته برخی شرم داشتند که بگویند می خواهند ارزشهای انقلاب را احیاء کنند، اما دولت نهم که قرآن محور است بدون شرم این کار را کرد.

وی تصریح کرد: برخی افراد از جمله آنها که نان انقلاب را می خوردند و به نظام ناجوانمردی می کردند، می گفتند امام (ره) به درد موزه های تاریخ می خورد، اما افتخار دولت دولت نهم این است که ارزشهای انقلاب را دنبال می کند.

وزیر ارشاد اظهار داشت: در یکی دو سال اول انقلاب شاهد آبادانی بسیاری از شهرها و روستاها بودیم که این روح خدمت و آبادانی را امام (ره) به وجود آوردند و رئیس جمهور نیز با برخورداری از این روح، امروز همان ارزشها را دنبال می کند.

وی گفت: برخی زمانی که 12 یا 13 سال از پیروزی انقلاب می گذشت، گفتند که ما دیگر به انقلاب نیازی نداریم و باید دستمان را پیش دیگران دراز کنیم تا آنها به ما کمک کنند و جریانها به سمت دیگری رفت و در مجموع از دهه دوم انقلاب در فضایی قرار گرفتیم که می خواستند شور و شعار انقلاب را کنار بگذارند و همین بی مهری لفظی، باعث به وجود آمدن جریانی شد که گفتند به انقلاب نیازی نداریم.

صفار هرندی افزود: سال 84 مردم به خدمتگزاری رأی دادند که دنبال این حرفها نبود، بلکه می خواست ارزشهای انقلاب را احیاء کند و رهبر نیز بارها گفته بود که باید به ارزشهای اول انقلاب رجوع کنیم و هنر احمدی نژاد نیز این بود که به این فرمایش رهبری لبیک گفت.

وی خاطرنشان کرد: انقلاب صورت گرفت که فرصتها و سرمایه ها هدر نرود، اما در آستانه شکل گیری کشور انقلاب اسلامی ایران با تهدیدات مختلفی روبرو بودیم به نحوی که اگر غربیها یک عطسه می زدند، برخی در داخل کشور سرما می خوردند، ولی امروز غربیها به صورت رسمی به ایران می گویند بیایید کاری کنیم که منطقه آرام شود.

وزیر ارشاد گفت: هم اکنون یک جریان سیاسی قصد دارد دولت را در دست گیرد که زمانی نظریه پردازان احزاب آنها می گفتند که قرآن کتاب خشونت است و باید آن را کنار گذاشت و اهانت آنها از توهین به ولایت فقیه به پیامبر اکرم (ص) رسید و گفتند که قرآن حرف خدا نیست.

وی ادامه داد: اینها همان جریانی هستند که زمانی کشور را اداره می کردند و آن جریان هنوز هم از چنین افراد زشت خویی حمایت می کند، آنها یک عمر موجب فساد بودند و همه جا را به فساد کشیدند و حالا هم می خواهند قدرت را به دست گیرند،‌ اینها همانهایی هستند که 8 سال جنگ را عامل پسرفت می دانستند اما حافظه مردم، این سخنان را فراموش نخواهد کرد.

صفار هرندی تصریح کرد: مردم یادشان نرفته از تریبونهای رسمی اعتقاداتشان هتک حرمت می شد و برخی از شخصیتهای رسمی که کشور را اداره می کردند، صدایشان بر آسمان بلند بود، در آن زمان که رئیس جمهور وقت برای سخنرانی به دانشگاه تهران رفته بود به گونه ای هتک حرمت کردند که وی گفت کاری نکنید دستور دهم شما را از سالن بیرون بیندازند و حالا همین افراد مهیا شده اند که وارد عرصه شوند.

وی یادآور شد: همه این حرفهایی که بیان شد علاوه بر حافظه مردم دارای استناد تاریخی است.



