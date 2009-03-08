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۱۸ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۲۸

توسعه فضای سبز شهری در مازندران رو به کاهش است

توسعه فضای سبز شهری در مازندران رو به کاهش است

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران از روند کاهش توسعه فضاهای سبز در شهرهای استان ابراز نگرانی و انتقاد کرد.

حسین علی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، سرانه فضای سبز شهری در مازندران را هم اکنون دو و نیم تا سه متر مربع اعلام کرد و گفت: این سرانه برای توسعه فضای سبز شهری در مازندران سرسبز پسندیده نیست.

وی با بیان اینکه بر اساس استاندارد سرانه فضای سبز 10 تا 15 متر مربع است، افزود: در ابلاغیه جدیدی شهرداران مازندرانی مکلف به افزایش فضاهای سبز شهری شدند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران تصریح کرد: باید با ایجاد فضای سبز در شهرها و ایجاد مناطق طبیعی و جنگلی افراد را از خانه های آپارتمانی و ترافیکی نجات داد.

علی پور همچنین به اقدامات این اداره کل در بحث ایجاد و افزایش جنگل در مازندران اشاره کرد و گفت: امسال در مجموع در سطح پنج هزار و 200 هکتار در سطح این اداره کل در منطقه ساری جنگل کاری شد.

وی با بیان اینکه امسال سه میلیون اصله نهال از آبان ماه در شهرهای مازندران در حال توزیع است، ابراز امیدواری کرد: فرهنگ درختکاری و حفظ منابع طبیعی در میان مردم باید نهادینه شود.

کد مطلب 845363

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