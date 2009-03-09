حجم آب زاینده رود 60 درصد کاهش یافته است

منصور شیشه فروش در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: سد زاینده رود در حال حاضر 295 میلیون مترمکعب آب دارد این در حالی است که این میزان در زمان مشابه سال گذشته 660 میلیون متر مکعب آب بوده که در مجموع می توان گفت با کاهش 60 درصدی حجم آب زاینده رود مواجه بوده ایم.

شیشه فروش ادامه داد: متاسفانه در اثر خشکسالی موجود امسال نتوانسته ایم آب کشت بهار و پائیزه را به کشاورزان تحویل دهیم که از این بعد نیز خسارتهای بیشتری به کشاورزان وارده شده و اثرات خشکسالی بروز و ظهور پیدا می کند.

وی با اشاره به اینکه در سال زراعی جدید 88 - 87 همچنان ما شاهد تداوم خشکسالی هستیم، افزود: در مناطق مرکزی، جنوب و غرب اصفهان متاسفانه ما شاهد کاهش بارندگی نسبت به درازمدت بوده ایم اما در مناطق شمال و شرق خوشبختانه افزایش بارندگی را شاهد بوده ایم که البته نباید فراموش کرد که از سوی دیگر به سبب افت آبهای زیرزمینی، اثر خشکسالی در حال نمایان شدن است.

بارورسازی ابرها 10 درصد در کاهش اثرات خشکسالی موثر است

شیشه فروش در بخش دیگری از سخنان خود با شاره به اینکه طرح بارورسازی ابرها در برنامه های ستاد حوادث غیرمترقبه استان است، اظهار داشت: در این خصوص با همکاری ستاد بارورسازی ابرها در استان یزد، از آذرماه فعالیت خود را شروع کرده ایم که تا کنون چندین پرواز در این خصوص انجام شده است .

وی با اشاره به تاثیر مطلوب در بارورسازی ابرها اذعان داشت: در یک ماه گذشته تاکنون نزدیک به 20 پرواز در مناطق مختلف استان اصفهان جهت بارورسازی ابرها انجام شده است .

شیشه فروش همچنین اظهار داشت : این امر تاکنون بیش از 10 درصد تاثیر مطلوب در کاهش اثرات خشکسالی داشته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاستهای ستاد مدیریت بحران خشکسالی اشاره کرد و اظهار داشت: تلاش ما بر این است تا با دعوت به صرفه جویی در مصرف بهینه آب و تسریع در اجرای طرحهای آبرسانی بخشی از مشکلات خشکسالی را رفع کنیم .

شیشه فروش با اشاره به اینکه در سال زراعی جدید ما شاهد استمرار خشکسالی هستیم، اظهار داشت: باید تمام بخشها در این عرصه در مصرف بهینه آب کمک کنند تا بتوانیم گردنه های صعب العبور خشکسالی را با کمترین آثار پشت سر بگذاریم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اذعان داشت: سال زراعی 87-86 با خشکسالی مواجه بود که در مجموع بالغ بر 112 میلیارد تومان خسارات به کشاورزان وارد کرد که با تشکیل جلسه ای برای سیاست گذر از خشکسالی در سال جاری نیز بالغ بر 112 میلیارد تومان اعتبار در خصوص آب شرب و کشاورزی که در قالب تسهیلات کشاورزی و وامها به استان اختصاص داده شد تا در نهایت بتوانیم کاهش اثرات خشکسالی را داشته باشیم.

مدیرکل حوادث غیرمترقبه استان اصفهان خاطرنشان کرد: خرید 65 هزار راس دام در فصل تابستان برای تامین مازاد دام و 37 هزار تن علوفه، اختصاص 12 میلیارد تومان برای آبیاری کم فشار و تحت فشار، پرداخت 30 میلیارد تومان بیمه به کشاورزان، استمهال وام کشاورزان که تا کنون بیش از 82 هزار نفر از کشاورزان مشمول تمدید آن شده اند از جمله اقدامات انجام شده در راستای کاهش اثرات خشکسالی بوده است.