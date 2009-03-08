هماهنگی و تعامل بین دستگاه های دولتی باعث افزایش بهره وری در جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اسماعیل نجار در اولین جلسه ستاد حفاظت از منابع آبی استان کردستان بیان داشت: دستگاه های دولتی و سازمان های مختلف در استان می توانند با افزایش همکاری و تعامل با یکدیگر میزان بهره وری در اجرای برنامه های مختلف را به سطح قابل قبولی افزایش دهند.

وی ادامه داد: حرکتهای موازی در حوزه های مختلف همیشه آسیب پذیر بوده و باید تلاش کرد با همفکری و تعامل بیشتر به دنبال اجرای برنامه های کمی و کیفی تری گام برداشت.

استاندار کردستان افزود: با توجه به کاهش باران در طول سال گذشته و امسال و شرایط موجود باید با همکاری تمامی سازمان های ذیربط و بهره گیری از حضور و مشارکت مردمی برنامه ها و راهکارهای متفاوتی را در بحث مقابله با این پدیده مخرب مورد توجه قرار داد.

نجار توجه هرچه بیشتر به مباحث زیربنایی و استفاده از تمامی پتانسیلهای استان را ضروری دانست و اظهار داشت: می توان با بهره گیری از تمامی امکانات و پتانسیل های موجود از بهترین شیوه ها برای مقابله با پدیده خشکسالی در سال آینده برنامه ریزی کرد به شرطی که هدف همه اجرای طرحهای زیربنایی و تقویت زیرساخت های موجود باشد.

وی عنوان کرد: یکی از مهمترین مسائل در بحث خشکسالی تقویت اعتبارات و اجرای پروژه های آبخیزداری و آبخوان داری است که می تواند در درازمدت در زمینه تقویت سفره های زیرزمینی آب در استان کردستان موثر باشد.

استاندار کردستان گفت: باید در کنار اجرای طرحهای این چنینی، الگوی مصرف آب را در بخش های مختلف کشاورزی، خانگی و صنعتی به کلی تغییر داد تا بتوان از وضعیت موجود بهترین استفاده را برد.

نجار در پایان از تمامی دستگاه های دولتی استان خواست برای بحث مقابله با خشکسالی تمامی همت خود را به کار بسته و تلاش کنند که مردم دچار کمترین ضرر و زیان در جریان مقابله با این پدیده شوند.

در ادامه این جلسه مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز هر کدام با ارائه گزارشی به بیان وضعیت موجود استان در زمینه آثار و تبعات خشکسالی و برنامه های مقابله با این پدیده در سال آینده پرداختند.