جریانات سطحی آب در کردستان 60 درصد کاهش داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، عبدالله مشیرپناهی در اولین جلسه حفاظت از منابع آبی استان کردستان اظهار داشت: در سال جاری میزان آبهای سطحی استان در مقایسه با متوسط میانگین سالانه بیش از 60 درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: با توجه به خشکسالی سال گذشته و با توجه به وضعیت کنونی استان در زمینه کاهش بارش برف و باران متاسفانه روند خشکسالی در استان شرایطی به مراتب حادتر را پشت سر خواهد گذاشت که باید برای مقابله با آن برنامه ریزی کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان بیان داشت: از مهر تا بهمن ماه سال جاری میزان بارندگی ها در استان کردستان بیش از 51 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته اما در مقایسه با میانگین درازمدت بیش از 12 درصد کاهش یافته است.

مشیرپناهی عنوان کرد: متاسفانه به دلیل این شرایط در حال حاضر نیز سدهای استان با کمبود منابع آبی مواجه بوده و اکثر آنها کمتر از 50 درصد ذخیره آب دارند.

وی با اشاره به وضعیت کنونی سد قشلاق به عنوان منبع اصلی تامین آب شرب مردم شهر سنندج یادآور شد: در حال حاضر تنها 73 درصد ظرفیت سد قشلاق پر شده که متاسفانه این وضعیت در سد بانه تنها 19 درصد است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان گفت: دریاچه زریبار نیز با 33 میلیون مترمکعب ذخیره سازی تنها 46 درصد از منبع آن پر شده و این وضعیت در سد بوکان به عنوان منبع اصلی تامین آب شرب سقز نیز کمتر از 40 درصد است.

مشیرپناهی تعیین الگوهای مصرف و صرفه جویی در آبهای ذخیره شده استان را یکی از مهمترین برنامه ها در سال آینده برشمرد و افزود: باید با تعامل مثبت با تمامی ادارات و سازمان های دولتی استان و فراهم کردن مشارکت و تعامل مردم در زمینه استفاده بهینه از منابع آب استان تلاش نمود.

وی در ادامه با اشاره به تشکیل اولین جلسه ستاد حفاظت از منابع آبی استان کردستان اظهار امیدواری کرد: بتوان با برگزاری جلسات مستمر در زمینه استفاده بهینه از منابع آبی استان و تمهیدات لازم برای مقابله با پدیده خشکسالی در سال آینده برنامه ریزی کرد.