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۱۸ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۴۲

همایش ملی نانومواد و نانوتکنولوژی در دانشگاه آزاد نجف آباد برگزار می شود

همایش ملی نانومواد و نانوتکنولوژی در دانشگاه آزاد نجف آباد برگزار می شود

همایش ملی نانومواد و نانوتکنولوژی به همت باشگاه پژوهشگران جوان و شرکت نانوزیست فناوری آپادانا در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش ملی نانومواد و نانوتکنولوژی در 7 و 8 اردیبهشت ماه سال 1388 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد برگزار می شود که در این همایش نانوتکنولوژی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

دکتر سید محمد امیری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد و رئیس همایش هدف از برگزاری این همایش ملی را برداشتن گامهای موثر در زمینه رشد و توسعه این فناوری دانست و افزود: محورهای این همایش دو روزه در زمینه های نانومواد شامل نانولوله های کربنی، نانوساختارها، نانوکامپوزیتها، نانوذرات، نانوکاتالیستها، نانوپوششها، نانوالیافها و نانوسیمها و در بخش نانومکانیک شامل اندازه گیری نانو و نانوتکنولوژی و انرژی، نانوشیمی، نانوفیزیک و نانوبیوتکنولوژی و نانوپزشکی است.

مهلت ارسال مقالات به دبیرخانه همایش ملی نانومواد و نانوتکنولوژی تا تاریخ 26 اسفند ماه تمدید شده است. لازم به ذکر است دریافت مقالات تنها از طریق وب سایت همایش به آدرس www.nayrc.ir امکانپذیر است.

کد مطلب 845373

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