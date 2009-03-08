به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم با نام قبلی "شهروند درجه یک" به تهیه‌کنندگی کیومرث پوراحمد تهیه شده و فرهاد آئیش، امید روحانی، محمد عباسی، سیمون سیمونیان، رویا جاویدنیا، فلورا مرادی، مهدی احمدی، مارال خلیلی و پرستو مدانلو بازی کردند.

فیلم تلویزیونی "چشم‌های تقریباً نگران" درباره زندگی کامران، کارمند اداره بیمه است. بعد از مدتی همسر و پسرش فربد عازم ترکیه می‌شوند و کامران با دخترش فریبا تنها می‌ماند، اما متوجه می‌شود که آنها به او دروغ گفتند و ...

عوامل این پروژه عبارتند از تصویربردار: مرتضی هدایی، صدابردار: مهرداد دادگری، مجری طرح: داریوش بابائیان، مدیر تولید: مهدی احمدی، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: افشین رضایی، عکس: پوریا پورابراهیم، تدوین و صداگذاری: حامد رضی و موسیقی: فردین خلعتبری.