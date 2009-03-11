اختلاف آمریکا و اسرائیل درباره ایران/ اذعان به روند صلح آمیز برنامه هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از این روزنامه، یک گروه از مقام های آمریکا بر این باورند که تهران هنوز تصمیم خود را برای تولید تسلیحات هسته ای اتخاذ نکرده است.

این روزنامه در این گزارش به قلم "پیتر فین" بدون توجه به اهداف کاملا صلح آمیز برنامه هسته ای ایران می نویسد: مقام های اطلاعاتی آمریکا به کنگره این کشور گفته اند که ایران اورانیوم با درجه بالا را که برای تولید تسلیحات هسته ای لازم است تولید نکرده است و هنور تصمیمی هم برای این کار اتخاذ نکرده است.

در ادامه این گزارش با اشاره به اظهارات روز گذشته "دنیس بلر" مدیر اطلاعات ملی آمریکا در کنگره آمده است: ایران هنوز تصمیمی برای تولید اورانیوم لازم برای ساخت تسلیحات و سوار کردن کلاهک های هسته ای بر موشک های بالستیک را نگرفته است.

وی گفت: بر اساس بر آوردهای ما ایران تا سال 2015 تا 2020 توانایی این را نخواهد داشت.

این روزنامه می نویسد: اظهارات بلر در نشست روز گذشته کمیته دفاعی سنای آمریکا کاملاً با ادعای اسرائیلی ها که معتقدند ایران بسوی ساخت تسلیحات هسته ای گام بر می دارد دارای اختلاف است.

بلر همچنین نسبت به این مسئله اذعان کرد که درباره برنامه هسته ای ایران بین برآوردهای نهادهای اطلاعاتی آمریکا نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد.

"مایکل میپل" مدیر آژانس اطلاعات دفاعی (پنتاگون) بر این ادعا است که پس از تعلیق برنامه های تسلیحاتی ایران این کشور ممکن است آمادگی ادامه برنامه ها را داشته باشد.

میپل همچنین درباره پرتاب ماهواره امید با موشکی با برد 70 مایلی گفت: پرتاب موشک سفیر دانش آنها را قطعاً پیشرفته می کند و توانایی آنها را برای توسعه موشک های بالستیک قاره پیما توسعه دهد.

این اظهارات در حالی است که به عقیده بلر احتمالاً بین توسعه موشک ها با برنامه تسلیحات هسته ای ایران نمی تواند ارتباطی وجود داشته باشد.

وی این دو مسئله را دو تصمیم جدا توصیف کرد.

این روزنامه همچنین به اختلافات مایک مولن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا و رابرت گیتس وزیردفاع این کشور اشاره می کند که مولن بر پیشرفت برنامه های هسته ای ایران در مسیر نظامی اشاره داشت اما گیتس آن را رد می کرد.

این روزنامه همچنین با اشاره به اختلافات موجود در بین مقام های اسرائیلی نیز می نویسد: مقام های اسرائیل نیز درباره اهداف ایران دیدگاه های متفاوتی دارند.

در این مطلب آمده است: برخی از مقام های اسرائیل همچون ژنرال آموس یادلین ادعا دارند که ایران در حال تولید بمب اتمی است.

بلر عقیده دارد که در بین مقام های اسرائیلی در خصوص فاکتورهای مشابهی صحبت می شود، اما به گفته وی تعابیر و تفاسیر از آن متفاوت است.