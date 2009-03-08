به گزارش خبرنگار مهر، "وطن امروز" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به گفتگو با منیژه محامدی کارگردان نمایش "آمادئوس"، یادداشتی بر "آوا"، بازخوانی "شکار روباه"، پایان جشنواره عدالت و امید، گفتگو با میترا الیاتی نویسنده و اخبار کوتاه. اختتامیه جشنواره فرهنگی هنری عدالت و امید، گپی با ناصر هاشمی بازیگر تلویزیون و یادداشت در صفحه پایانی آمده است.

"جام‌جم" در صفحه رسانه می‌پردازد به نمایش 18 فیلم نوروزی در شبکه چهار، شبکه‌های رادیویی میزبان نمایش‌های نوروزی، "فانوس خیس" روی میز تدوین، "چیزی شبیه معجزه" به روایت برزیده و اخبار کوتاه. نگاهی به مجموعه "گل‌های گرمسیری" و گفتگو با بهجت‌پور کارشناس برنامه "نسیم وحی" در صفحه رادیو و تلویزیون و گزارش اختتامیه جشنواره عدالت و امید، دومین همایش بهار ایرانی و معرفی برنامه‌های امروز شبکه‌های سیما در صفحه فرهنگ و هنر کار را تمام می‌کند.

"فرهنگ آشتی" در صفحه اطلاع‌رسانی می‌پردازد به بازتاب حضور اسکاری‌ها در گفتگو با هنرمندان، برگزاری هفته گرافیک، برگزیدگان جشنواره عدالت و امید و اختتامیه جشنواره فیلم شهر در برج میلاد. گفتگو با رضا ژاله سازساز، همایش موسیقی ملی ایران و اخبار کوتاه در صفحه موسیقی، بررسی زندگی شهری در سینما، نگاهی به "ایستگاه بهشت"، مروری بر سینمای ایران در سال 87 و پرکارترین‌های سال 87 سینمای ایران در صفحه سینما، نگاهی به دستاوردهای آخرین جشنواره سیما، نگاهی به "کارآگاه علوی 2" و برنامه "فیتیله" در صفحه تلویزیون و تن‌ تن به روایت دو ابرکارگردان هالیوودی، جدول فروش سینماها و اخبار کوتاه در صفحه سینما و تلویزیون منعکس شده است.

"همشهری" در صفحه تئاتر می‌پردازد به نگاهی به "آمادئوس" و گپی با منیژه محامدی کارگردان نمایش. نگاهی به موفقیت تازه سینمای ژاپن و یادداشتی بر فیلم "عزیمت‌ها" در صفحه سینما و تهران نامزد پایتخت جهانی کتاب در سال 2011، مجموعه "اشک‌ها و لبخندها" روی میز تدوین، رونمایی از کتاب دایرةالمعارف رادیو در فرهنگسرای رسانه، پایان نخستین جشنواره عدالت و امید، اختتامیه جشنواره فیلم شهر در برج میلاد و اخباری کوتاه از امین تارخ، چیستا یثربی، سهیل محمودی و مونا زندی در صفحه ادب و هنر مورد توجه قرار گرفته است.

"خورشید" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به نگاهی به کتاب "آیات شیطانی" و فتوای تاریخی امام (ره)، مروری بر نمایش "کابوس‌های یک پیرمرد بازنشسته خائن ترسو"، از سر گرفتن اجراهای تئاتر شهر، استقبال تماشاگران از جشنواره عدالت و امید و اخبار کوتاه. چند یادداشت و معرفی هادی مقدم‌دوست به عنوان چهره روز در صفحه پایانی آمده است.

"ایران" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به نگاهی به فیلم در حال اکران "کتونی سفید". گزارشی از مراسم پایانی جشنواره فرهنگی هنری عدالت و امید، برپایی هفته گرافیک ایران، برگزاری دومین همایش بهار ایرانی در سال آینده، تن تن در دستان پیتر جکسن، 50 تن شن برای هنرمندان مجسمه‌ساز و اخبار کوتاه در صفحه پایانی منعکس شده است.

"اعتماد ملی" در صفحه فرهنگ می‌پردازد به مطلبی درباره کارگاه فیلمسازی کیارستمی و نمایش فیلم "شیرین" در این جلسه، موزه بریتانیا میزبان تختی و ایتالیا میزبان مانیا اکبری، مروری بر رویدادهای فرهنگ و هنر جهان، فعال بودن تئاتر شهر تا یک هفته دیگر، پایان جشنواره فیلم شهر و نمایش مستند رخشان بنی‌اعتماد. بخش دوم گفتگو با احمد امینی کارگردان مجموعه "بی‌گناهان"، درباره فیلم "کوکتبل" از سینمای روسیه، مفاهیم شهر و سینما و اخبار کوتاه در صفحه تلویزیون مورد توجه قرار گرفته است.

"اعتماد" در صفحه پایانی می‌پردازد به کارگاه عباس کیارستمی در نگارخانه ماه مهر و نمایش فیلم "شیرین"، حرف‌های سخنگوی هیئت مدیره خانه سینما، انتشار تقویم با عکس‌های پیمان هوشمندزاده، گزارش نشست مستند رخشان بنی‌اعتماد، یادداشت و اخبار کوتاه.

"حیات نو" در صفحه پایانی می‌پردازد به پرفروش شدن آثار استیون کینگ در اینترنت، دیدار بنیچیو دل تورو با چاوز، نگاهی به سومین جشنواره فیلم شهر، برگزیدگان جشنواره عدالت و امید، معرفی هیئت داوران هفته گرافیک ایران، فیلم‌های نوروزی سینماها و اخبار کوتاه.

"جوان" در صفحه پایانی می‌پردازد به برگزیدگان نخستین جشنواره عدالت و امید، چهار فیلم در راه اکران نوروز 88، تهران نامزد پایتخت جهانی کتاب در سال 2011، نمایش فیلم‌های جشنواره شهر در 336 سانس، نخستین بازی ملی رایانه‌ای در بازار، روی خط فرهنگ، از سر گیری اجراها در مجموعه تئاتر شهر، یادداشت و اخبار کوتاه.