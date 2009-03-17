توسعه سایت دانشگاهی دانشگاه آزادتهران شمال/ رشد 30 درصدی مقالات ISI

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد یعقوب نژاد با اشاره به دستاوردهای سال 87 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال با بیان این مطلب افزود: پیشرفت فیزیکی مجتمع چند منظوره تربیت بدنی با وسعت سه هزار و 600 متر مربع، حدود 80 درصد بوده است. همچنین دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی با پیشرفت 25 درصد و دانشکده علوم انسانی با پیشرفت 20 درصد نقطه عطفی در این حرکت عمرانی بوده است.

رئیس دانشگاه آزاد تهران شمال تاکید کرد: در همین راستا مجوز احداث دانشکده فنی و مهندسی، شیمی و مجتمع آزمایشگاهی نیز از سازمان مرکزی اخذ شده و شروع عملیات ساخت و ساز این فضاها نیز در دستور کار قرار گرفته است.

یعقوب نژاد ادامه داد: در کنار بسترسازی برای توسعه فضای دانشگاه، تقویت بخش ارتباط با صنعت و انعقاد تفاهم نامه و قراردادهای متعدد نیز برنامه ریزی شد که در این خصوص 12 تفاهم نامه و قرارداد به امضا رسیده است.

وی اظهار داشت: رشد 30 درصدی مقالات ISI، افزایش تعداد نشریات علمی به 19 عنوان، تأسیس سومین مقطع دکتری، انجام ثبت نام اینترنتی از دانشجویان واحد، راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی واحد، رشد 40 درصدی شاخص های فرهنگی واحد و کسب مقام برتر در هفدهمین اجلاس سراسری اقامه نماز از اهم عملکرد این واحد دانشگاهی در یکسال گذشته بوده است.

رئیس دانشگاه آزاد تهران شمال خاطرنشان کرد: بسترسازی های مناسب موجب شد که در نیمه اول سال گذشته مجموع امتیاز واحد از هزار و 742 به دو هزار 136 امتیاز برسد. همچنین با توجه به ظرفیتهای بالای علمی واحد برآورد شده است که در سال 1388 تعداد رشته های مقطع دکتری به 6 رشته افزایش یابد.