تعداد کانون های مساجد لرستان به 100 کانون می رسد

حجت الاسلام علی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر تعداد کانون های فرهنگی هنری مساجد در لرستان بسیار کم است.

وی با اشاره به فعالیت 42 کانون فرهنگی هنری مساجد در لرستان، ابراز امیدواری کرد: با ثبت نام بیشتر از علاقمندان تعداد اعضای کانون های مساجد در این استان افزایش یابد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه سهیمه افزایش تعداد کانون های مساجد در این استان گرفته شده است، افزود: دبیرخانه کانون های مساجد استان لرستان آماده تاسیس و ثبت کانون های جدید است.

حجت الاسلام موسوی با تشریح فعالیت های آموزشی و پژوهشی در حوزه کانون های مساجد، از برگزاری دوره های آموزشی در رشته های مختلف تئاتر، سرود، تواشیع و همچنین پژوهش هایی در زمینه شخصیت های و اماکن مذهبی استان خبر داد.

وی هدف از تشکیل کانون های مساجد را جذب جوانان به مساجد، گسترش فعالیت های قرآنی، ایجاد زمینه حضور فعال جوانان در عرصه فرهنگ و هنر دینی و برگزاری کلاس های آموزشی و پژوهشی برای همه اقشار عنوان کرد.

مسئول دبیرخانه کانون های مساجد استان لرستان همچنین با انتقاد از کمبود اعتبارات در این حوزه، خواستار توجه بیشتر مسئولان در جهت رفع مشکلات اعتباری کانون های مساجد شد.