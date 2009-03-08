1500 هکتار به سطح جنگل های مازندران افزوده می شود

سید محمد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: باید توسعه فضای سبز مورد توجه بیشتر مسئولان قرار گیرد و به طور جدی عملیاتی شود.

وی اظهار داشت: طرح نهضت سبز در طول 900 کیلومتر از جاده های استان از رامسر تا گلوگاه در دست اجراست.

وی خاطر نشان کرد: این طرح در راستای افزایش جنگل و فضای سبز استان موثر بوده و باید استمرار یابد.

به گفته کریمی، همچنین باید برج سازی در مازندران رواج یابد و اکنون برج 52 طبقه ای در رامسر در حال بررسی و ساخت است.

استاندار مازندران بیان داشت: اکنون در استان به فکر برج سازی هستیم و به فکر خانه نیستیم.

وی یادآور شد: باید الگوی صنعت اقتصاد را در استان تغییر دهیم و رضایت سرمایه گذار در صنعت از شرایط اولیه توسعه استان باشد.

وی عنوان کرد: با ایجاد صنعت و کاهش دغدغه های تولید معضل اشتغال را در استان رفع کرد.