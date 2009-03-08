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۱۸ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۲۹

در ایام نوروز؛

24 گروه راهداری در جاده های گلستان مستقر می شوند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری گلستان گفت: 13 اکیپ امدادی و 24 اکیپ راهداری در محورهای اصلی و فرعی استان در طول شبانه روز به مسافران نوروزی خدمات ارائه می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدتقی جوان شورابی صبح یکشنبه در شورای راهداری این اداره کل افزود: در این طرح 416 نفر از کارکنان فنی، متخصص، راهدار و اداری به همراه 202 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین انجام وظیفه می کنند.

وی اظهار داشت: استفاده از توان بخش خصوصی با به کارگیری ماشین آلات سنگین و سبک، نصب 200 پارچه نوشته از شعارهای ایمنی و تبریک نوروز، پاکسازی و تسطیح حریم راه های استان از جمله اقداماتی است که در طرح ویژه راهداری خدمات نوروزی انجام می شود.

وی خاطرنشان کرد: استقبال از مسافرین نوروزی در مبادی ورودی استان در هنگام تحویل سال، خط کشی راههای اصلی و روستایی، لکه گیری و روکش آسفالت، تعویض و پاکیزه کردن تابلوهای علائم ایمنی و آماده سازی راهدارخانه های ثابت و سیار در سطح راه های استان را از دیگر اقدامات این است.

به گفته شورابی، طرح ویژه راهداری نوروزی از 25 اسفند ماه سال جاری آغاز و تا 16 فروریدن ماه سال آینده ادامه دارد و تردد ایمن و روان و تدابیر لازم برای فراهم کردن سفری سالم و ارائه خدمات امدادی در ایام تعطیلات به مسافرین نوروزی به اجرا در می آید.

مدیر کل راه و ترابری گلستان همچنین از اجرای عملیات زیباسازی حریم راه های استان در آستانه فرا رسیدن عید نوروز خبر داد و افزود: این عملیات به منظور پاکسازی حریم راه ها، شستشوی علائم نصب شده و جایگزین کردن علائم جدید به جای فرسوده، تسطیح و آزادسازی حریم راه ها، حذف علفهای هرز و نظایر آن برای ایام نوروز انجام می شود.

وی بیان داشت: این عملیات با همکاری بخش خصوصی و 38 دستگاه ماشین آلات و یکصد نیروی راهداری اداره کل صورت می گیرد و تکمیل روشنایی، خط کشی، لکه گیری راهها و آماده سازی راهدارخانه های ثابت و سیار در سطح  استان برای ارائه خدمات راهداری نوروزی از دیگر اقدامات است.
 
طول راههای اصلی و فرعی گلستان حدود پنج هزار کیلومتر است.

کد مطلب 845413

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