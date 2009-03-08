24 گروه راهداری در جاده های گلستان مستقر می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدتقی جوان شورابی صبح یکشنبه در شورای راهداری این اداره کل افزود: در این طرح 416 نفر از کارکنان فنی، متخصص، راهدار و اداری به همراه 202 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین انجام وظیفه می کنند.

وی اظهار داشت: استفاده از توان بخش خصوصی با به کارگیری ماشین آلات سنگین و سبک، نصب 200 پارچه نوشته از شعارهای ایمنی و تبریک نوروز، پاکسازی و تسطیح حریم راه های استان از جمله اقداماتی است که در طرح ویژه راهداری خدمات نوروزی انجام می شود.

وی خاطرنشان کرد: استقبال از مسافرین نوروزی در مبادی ورودی استان در هنگام تحویل سال، خط کشی راههای اصلی و روستایی، لکه گیری و روکش آسفالت، تعویض و پاکیزه کردن تابلوهای علائم ایمنی و آماده سازی راهدارخانه های ثابت و سیار در سطح راه های استان را از دیگر اقدامات این است.

به گفته شورابی، طرح ویژه راهداری نوروزی از 25 اسفند ماه سال جاری آغاز و تا 16 فروریدن ماه سال آینده ادامه دارد و تردد ایمن و روان و تدابیر لازم برای فراهم کردن سفری سالم و ارائه خدمات امدادی در ایام تعطیلات به مسافرین نوروزی به اجرا در می آید.

مدیر کل راه و ترابری گلستان همچنین از اجرای عملیات زیباسازی حریم راه های استان در آستانه فرا رسیدن عید نوروز خبر داد و افزود: این عملیات به منظور پاکسازی حریم راه ها، شستشوی علائم نصب شده و جایگزین کردن علائم جدید به جای فرسوده، تسطیح و آزادسازی حریم راه ها، حذف علفهای هرز و نظایر آن برای ایام نوروز انجام می شود.

وی بیان داشت: این عملیات با همکاری بخش خصوصی و 38 دستگاه ماشین آلات و یکصد نیروی راهداری اداره کل صورت می گیرد و تکمیل روشنایی، خط کشی، لکه گیری راهها و آماده سازی راهدارخانه های ثابت و سیار در سطح استان برای ارائه خدمات راهداری نوروزی از دیگر اقدامات است.



طول راههای اصلی و فرعی گلستان حدود پنج هزار کیلومتر است.