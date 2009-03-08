ابراهیم باغبانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال جاری مردم نوعدوست استان بیش از 57 میلیارد ریال به نیازمندان و مددجویان کمک کردند که این رقم در مقایسه با مدت 9 ماه سال قبل 40 درصد افزایش داشته است.

وی خاطر نشان کرد: امسال 490 طرح اشتغالزایی با اعتباری بیش از 21 میلیارد ریال در استان اجرایی شده و 427 طرح نیز از محل بنگاههای اقتصادی زودبازده اجرایی و عملیاتی شد.

به گفته باغبانی در بخش فرهنگی، تعداد 13 هزار و 500 دانش آموز و هزار و 826 دانشجو تحت حمایت این نهاد هستند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی مازندران بیان داشت: امسال برای دانش آموزان زیرپوشش این نهاد حدود چهار میلیارد ریال هزینه شده است.

وی عنوان کرد: در بخش خدمات عمرانی نیز برای 495 واحد مسکونی سه میلیارد ریال هزینه شد.

120 هزار نفر زیرپوشش کمیته امداد مازندران قرار دارند.