به گزارش خبرگزاری مهر ، مرتضی تمدن در جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان تهران به فعال بودن این ستادها بطور شبانه روزی در شهرها و شهرستانهای استان تاکید کرد وافزود: تمامی دستگاههای اجرایی عضو ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی موظف به حفظ آمادگی کامل، مهیا برای اقدام بوده و باید در این ایام خود همواره حاضر در صحنه باشند.

تمدن نقش شهرداریها در ایجاد زمینه سفر راحت برای مسافران را برجسته خواند و با بیان اینکه شهرداریها شهرهای استان تهران در ایام تعطیلات نوروزی در وضعیت آماده باش قرار دارند، خواستار رسیدگی فوری به وضعیت پارکها ، مراکز اقامتی و سرویس های بهداشتی بین راهی و شهری شد.

وی با ذکر این مطلب که در پاسخ به اظهار نگرانی مردم از وضعیت پایانه های مسافربری امسال برنامه های نظارتی و کنترلی ویژه ای در پایانه ها انجام می شود گفت: بر همین اساس سازمان حمل و نقل پایانه های استان تهران در نوروز امسال ظرفیت جابجایی 5/3 میلیون نفر از استان را ایجاد کرده است که این تعداد از ظرفیت تدارک دیده شده 15 درصد بیشتر از ظرفیت پذیرش مسافر در سال گذشته است.

استاندار تهران با تاکید بر جلوگیری از تردد هر گونه وسیله غیر استاندارد و بدون معاینه فنی در حمل و نقل عمومی در جاده های استان تهران خاطرنشان کرد: طرح نوروزی پایانه های استان از 22 اسفند ماه سالجاری تا 15 فروردین سال 88 اجرا می شود.

استاندار تهران با انتقاد از وضعیت رستورانهای بین راهی خواستار نظارت جدی و قاطع بر کیفیت خدمات ارائه شده از سوی این رستورانها شد و افزود: برای نظارت بر این امر ، بازرسان ثابت و ویژه در نظر گرفته شده و این رستورانها دائما تحت نظارت و بازرسی قرار دارند.

تمدن از تخفیف 40 تا 50 درصدی هتل های تهران و تخفیف 20 تا 30 درصدی تمامی سفره خانه های سنتی در این ایام خبر داد و تصریح کرد: تمامی بیمارستانهای سطح استان تهران ضمن اجرای طرح نوروزی از تاریخ 27/12/87 لغایت 14/1/88 کشیک ایام تعطیلات را با حضور دائمی پزشکان اجرا خواهند نمود.

وی با بیان اینکه از تمامی جایگاههای عرضه بنزین جهت تکمیل و راه اندازی سرویسهای بهداشتی تعهد گرفته شده است و آنان حق ندارند به هیچ دلیلی سرویسهای بهداشتی پمپ بنزین ها را ببندند گفت: در صورت گزارش تخلف در این مورد ، سهمیه بنزین آن جایگاهها مورد تجدید نظر قرار می گیرد.

استاندار تهران اظهار داشت: سازمان تعزیرات حکومتی استان در این ایام ماموریت سنگینی بر عهده داشته و می بایست حضوری بسیار جدی در پایانه ها، مراکز اقامتی و رستورانها در سطح شهر و جاده های استان داشته باشد و استانداری تهران نسبت به گزارشهای این سازمان به شدت حساس است.

رئیس ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان تهران از احداث 59 پایگاه امداد جاده ای توسط هلال احمر استان خبر داد و با بیان اینکه 25 مرکز راهنمای مسافران نوروزی نیز پیش بینی شده است گفت: در ورودی و خروجی های استان محل هایی برای احداث چادرهایی که مخصوص برپایی نماز است پیش بینی نموده ایم.

تمدن اظهار داشت: روسای دانشگاههای علوم پزشکی ایران، شهید بهشتی و تهران نسبت به بررسی مجدد تمامی تدارکات پیش بینی شده بخصوص تنظیم حضور پزشکان کشیک بیمارستانها اقدام کنند.

وی استفاده حداکثر ظرفیت فرودگاه و فعال بودن کمیته تسهیلات نوروزی در فرودگاه مهرآباد را مورد تاکید قرار داد و یاد آور شد: نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی نیز در این ایام با افزایش تلاش ، خود راوقف ایجاد امنیت و آسایش مسافران در داخل و در جاده های استان خواهند نمود.