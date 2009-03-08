کجور به شعبه بانک کشاورزی نیاز دارد

محمد معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فاصله 65 کیلومتری بخش با مرکز شهرستان و کوهستانی بودن ضرورت ایجاد شعبه بانک در این منطقه را الزامی می سازد.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه اهالی منطقه به کشاورزی و دامپروری اشتغال دارند باید حداقل شعبه ای از بانک کشاورزی در این بخش ایجاد شود.

وی خاطر نشان کرد: نبود شعبه ای از بانک موجب بروز مشکلاتی برای اهالی شده و مجبورند برای انجام برخی خدمات بانکی به شهر مراجعه کنند.

به گفته معصومی، در صورتی که شعبه ای از بانک در منطقه مستقر شود مردم برای انجام امور بانکی ضرورتی به شهر آمدن ندارند.

معاون فرماندار نوشهر به طرح سهام عدالت اشاره و اضافه کرد: اکنون به دلیل نبود بانک در کجور، اهالی منطقه برای دریافت سود سهام با مشکلاتی روبرو هستند.

وی خواستار توجه و برنامه ریزی متولیان امر در این زمینه شد.