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۱۸ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۰۷

موسیقی درسال87/

کیفیت تکنیکی در اجرای آثار جوانان نادیده گرفته شد

کیفیت تکنیکی در اجرای آثار جوانان نادیده گرفته شد

سعید فرجپوری گفت : حضور جوانان در عرصه موسیقی و تشکیل گروههای مختلف در سال 87 یکی از اتفاق های خوب بود اما کیفیت آثار اجرا شده توسط جوانان به لحاظ تکنیکی تا اندازه ای نادیده گرفته شد.

عضو گروه دستان ضمن بیان این مطلب در خصوص رویدادهای موسیقایی در سال 87 در گفتگو با خبرنگار مهر،گفت : برخلاف سال گذشته که شور و هیجان خاصی برای برپایی کنسرت های متعدد از سوی گروههای مختلف حاکم بود،امسال شور و نشاط خاصی در برگزاری کنسرت ها ندیدم و جز تعداد محدودی از کنسرت هایی که توسط اساتید برگزار شد حرکت تازه توام با نوآوری در این عرصه شاهد نبودم.

این نوازنده کمانچه در ادامه به برگزاری کنسرت گروه دستان در وزارت کشور اشاره کرد و گفت : گروه موسیقی دستان با آواز همایون شجریان به مدت 4 شب در تهران اجرای برنامه داشتند که دو شب از این کنسرت را به دلیل بی برنامگی و نبودن تجهیزات کامل در تالار وزارت کشور بدون برق اجرا شد که این مسئله به عنوان تلخ ترین خاطره از اجرای کنسرت گروه دستان در ذهن و یاد علاقمندان به موسیقی ایرانی و همچنین اعضای گروه دستان به جا ماند.      

وی درپایان افزود : انتشار سه آلبوم "خورشید آرزو"به آهنگسازی خود من ،"قیژک کولی"و "راز گل سرخ" ساخته حمید متبسم از دستاوردهای مثبت گروه دستان در سال 87 بود.

کد مطلب 845457

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