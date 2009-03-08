به گزارش خبرگزاری مهر، از جمله موثرترین و جالب توجه ترین این تکنولوژی ها می توان به قرصهای مجهز به دوربین و امواج فراصوتی به منظور تصویربرداری از فضای داخل بدن انسان اشاره کرد. در ادامه به برخی از انواع این تکنولوژیها که در درمان بسیاری از بیماریها و افزایش کارایی پزشکان و جراحان تاثیر قابل توجهی دارد پرداخته خواهد شد.

1- تصویربرداری سه بعدی برای جراحان: برای بیش از 10 سال محققان بیمارستان اولاو به ساخت دریچه ای جدید به درون بدن انسان پرداختند. دریچه ای که زمان وارد شدن تجهیزات جراحی به داخل حفره ایجاد شده بر روی دیواره شکم، بدن بیمار را بر روی نمایشگری شفاف نشان می دهد.

این سیستم در واقع تصاویر اشعه ایکس و ام آر آی را به تصاویر سه بعدی تبدیل می کند که با استفاده از آن جراح قادر خواهد بود تصاویر دقیقتری را در هنگام جراحی های MIS مشاهده کرده و از میزان جراحتهای ناشی از جراحی بکاهد. بهبود در انجام این نوع از جراحی ها منجر به افزایش گرایش بیماران و جراحان به این نوع از درمان شده و در نتیجه فشار و استرس کمتری به بدن بیمار وارد خواهد آمد. در عین حال از مدت زمان توانبخشی و بستری شدن فرد در بیمارستان نیز کاهش خواهد یافت.

این تکنولوژی مشابه سیستمهای موقعیت یاب در هوانوردی و کشتیرانی، اطلاعاتی را به پزشک ارائه می کند که از آسیب رساندن نا آگاهانه به وریدهای اصلی و اندامهای حیاتی که به هیچ وجه نباید در هنگام جراحی آسیب بینند، محافظت می کند. همچنین سیستم تصویر برداری سه بعدی توانایی موقعیت یابی دقیق تومورهای سرطانی را خواهد داشت.

2- کپسولهای هوشمند: محققان بهداشت در موسسه SINTEF این کپسول هوشمند را با توانایی حرکت در سیستم گوارش بدن و تشخیص بیماری ها ابداع کرده اند.

قرصهای مجهز به دوربینی که امکان بلع آنها وجود دارد در حال حاضر در دسترس بیماران قرار دارد که در درون سیستم گوارشی حرکت کرده و طی چند روز تصاویر متعددی را به ثبت می رساند. اما کپسول هوشمند به سیستم کنترل از راه دور مجهز بوده و پزشک و یا رایانه می تواند مسیر حرکت آن را تعیین کند.

محققان در حال حاضر در حال تکمیل سیستم ردیابی برای کپسول هوشمند وکتور هستند تا با استفاده از آن بتوانند موقعیت کپسول را در هر مکان و زمانی تعیین کنند. بسته حسگرهای این قرص شامل حسگرهای فراصوتی، طیف نمایی و حسگرهای زیستی است و در عین حال توانایی نمونه برداری از اندامهای داخلی را نیز دارد. محققان بیمارستان اولاو اعلام کردند که استفاده گسترده از وکتور تا 4 سال دیگر امکان پذیر خواهد بود.

3- کنترل سلامت در منزل: بسیاری از بیماران مانند بیماران مبتلا به فشار خون تنها به دلیل نیاز به کنترل مداوم فشار خون خود به بستری شدن در بیمارستانها مجبور می شوند که امری کسالت آور بوده و در عین حال می تواند افراد از در معرض ابتلا به بیماری های دیگر قرار دهد.

محققان با ابداع حسگری کوچک و تکمیل آن طی چند سال آینده نیاز به بستری شدن در بیمارستان را برای این گونه بیماران از بین خواهند برد. این حسگر به راحتی به بدن بیمار بسته شده و کنترل مداوم فشار خون را به عهده خواهد گرفت. با نصب ایستگاه کوچک اندازه گیری در منزل بیمار فرد می تواند به راحتی حرکت کرده و از منزل خارج شود. در صورت به وجود آمده شرایط اضطراری نیز پیام هشداری به صورت بی سیم برای بیمار و پرستار فرد ارسال شده و آنها را از موقعیت موجود آگاه خواهد کرد.

4- کنترل مداوم از جریانهای بدن: حسگرها امروزه جدا از فرایندهای پردازشی و تحلیلی توانایی انجام عملیاتهای متفاوتی را دارند. امروزه بسیاری از نمونه های خون برای تجزیه و آنالیز به آزمایشگاههای بزرگ انتقال داده می شوند. فرایندی که بسیار زمان گیر خواهد بود. محققان SINTEF به منظور رفع این مشکل در حال تکمیل تجهیزات پردازشی شیمیایی و بیولوژیکی از جریانهای بدن هستند که طی چند دقیقه می تواند اطلاعات با ارزشی را از نمونه خون یا هر مایع در جریان درون بدن ارائه کند.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، پزشک و یا پرستاران می توانند با قرار دادن نمونه بر روی یک تراشه در ابعاد کارت ویزیت که مسئولیت آزمایشگاه میکروبی را به عهده دارد بررسی های مورد نیاز خود را به انجام برسانند. اطلاعات موجود بر روی تراشه با استفاده از تکنولوژی حسگر نوری خوانده شده بدون کوچکترین تاخیری برای پزشک ارسال خواهد شد. تنها با استفاده از یک قطه از خون انسان می توان سطوح کلسترول و قند خون در منزل بیمار مورد بررسی قرار گرفته و در اختیار پزشک یا پرستار قرار گیرد.