تقدیر از یک بانک آمریکایی برای ارائه خدمات بر مبنای شرع اسلام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، استفان رانزینی رئیس مؤسسه مالی اسلامی مستقر در دانشگاه میشیگان گفت: هرگز تصور نمی کردم با بانکداری اسلامی سروکار پیدا کنم، چرا که هرگز درباره آن مطلبی نشنیده بودم. اما انجام کارهای دشوار همیشه حس خوبی به دنبال دارد.

این بانک جایزه انجمن بانکداران آمریکایی را برای کمک به افزایش و ارتقای مقوله مالکیت خانه میان مسلمانان آمریکایی دریافت کرده است.

از آنجا که مسلمانان از تسهیلات بانکهای متداول استفاده نمی کنند کمتر می توانند صاحب خانه شوند، چرا که تسهیلات این بانکها دربرگیرنده پرداخت سود است اما اسلام مسلمانان را از پرداخت و دریافت سود منع کرده است.

در سامبر سال 2005، این بانک بخشی را با هدف یاری مشتریان مسلمان از طریق محصولات شرعی راه اندازی کرد.

درحالی که بسیاری از بانکها از وخیم شدن بحران اقتصادی جهان صدمات بسیاری متحمل شدند این بانک یکی از بهترین دوره های خود را ثبت کرد.

این بانک فروش 11 خانه را به اتمام رسانده که این رقم بیش از دوبرابر میانگین سایر بانکها است.

اقتصاد اسلامی یکی از بخشهای صنعت اقتصاد جهانی است که به سرعت درحال رشد است. صنعت بانکداری اسلامی که از سه دهه پیش آغاز شد به رشد چشمگیری رسیده و توجه سرمایه گذاران و بانکداران بسیاری در سراسر جهان را به خود جذب کرده است.

درحال حاضر حدود 300 بانک اسلامی و مؤسسه مالی سراسر جهان وجود دارد که دارایی های آنها تا سال 2013 به یک تریلیون دلار خواهد رسید.