  1. استانها
  2. قزوین
۱۸ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۲۷

ساخت کانال تغذیه مصنوعی دشت تاکستان مطلوب پیش می رود

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قزوین گفت: با گذشت یک سال از آغاز عملیات اجرایی ساخت کانال تغذیه مصنوعی دشت تاکستان این کانال در حال حاضر 59 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

کیومرث دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: عملیات احداث کانال تغذیه مصنوعی تاکستان با اختصاص 20 میلیارد ریال از محل اعتبارات بانک جهانی از سال 1386 آغاز شده است و تاکنون با هفت هزار و 600 متر مربع عملیات خاکبرداری، 3 هزار متر مربع پوشش بتنی ( لاینینگ ) و تکمیل و ساخت دو دهنه پل از 59 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

دانشجو افزود: طول کانال بتنی و خاکی در حال احداث 7.5 کیلومتر، حجم عملیات خاکی یک میلیون متر مکعب و عملیات بتنی طرح 9 هزار متر مکعب است و در طول مسیر ضمن احداث شش دهنه پل، سازه های ایمنی شامل نرده های حفاظتی هم نصب خواهد شد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قزوین هدف از اجرای این طرح را تغذیه آبهای زیرزمینی منطقه اعلام کرد.

دانشجو اعتبارات هزینه شده برای اجرای این طرح را تاکنون بیش از 12 میلیارد ریال عنوان و اظهار امیدواری کرد: در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز، این طرح در نیمه اول سال آینده به اتمام رسیده و آماده بهره برداری شود.

صادقی فرماندار تاکستان هم با توجه به حجم عملیات انجام شده در جلسه اخیر شورای اداری و همچنین با ارسال نامه جداگانه ای از مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قزوین به خاطر پیگیری و اجرای جدی این طرح تشکر و قدردانی کرد.

 

کد مطلب 845475

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها