ساخت کانال تغذیه مصنوعی دشت تاکستان مطلوب پیش می رود

کیومرث دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: عملیات احداث کانال تغذیه مصنوعی تاکستان با اختصاص 20 میلیارد ریال از محل اعتبارات بانک جهانی از سال 1386 آغاز شده است و تاکنون با هفت هزار و 600 متر مربع عملیات خاکبرداری، 3 هزار متر مربع پوشش بتنی ( لاینینگ ) و تکمیل و ساخت دو دهنه پل از 59 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

دانشجو افزود: طول کانال بتنی و خاکی در حال احداث 7.5 کیلومتر، حجم عملیات خاکی یک میلیون متر مکعب و عملیات بتنی طرح 9 هزار متر مکعب است و در طول مسیر ضمن احداث شش دهنه پل، سازه های ایمنی شامل نرده های حفاظتی هم نصب خواهد شد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قزوین هدف از اجرای این طرح را تغذیه آبهای زیرزمینی منطقه اعلام کرد.

دانشجو اعتبارات هزینه شده برای اجرای این طرح را تاکنون بیش از 12 میلیارد ریال عنوان و اظهار امیدواری کرد: در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز، این طرح در نیمه اول سال آینده به اتمام رسیده و آماده بهره برداری شود.

صادقی فرماندار تاکستان هم با توجه به حجم عملیات انجام شده در جلسه اخیر شورای اداری و همچنین با ارسال نامه جداگانه ای از مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قزوین به خاطر پیگیری و اجرای جدی این طرح تشکر و قدردانی کرد.