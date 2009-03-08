نخست وزیر بحرین ولادت با سعادت پیامبر اکرم (ص) را به احمدی نژاد تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر مطبوعاتی سفارت ایران در منامه، بمناسبت فرارسیدن ولادت با سعادت پیامبر اکرم (ص) شیخ خلیفه بن عیسى آل خلیفه نخست وزیر بحرین با ارسال پیامى به عنوان دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران این مناسبت فرخنده را تبریک گفته و ضمن آرزوی سلامتی و بهروزی ایشان، برای ملت برادر ایران آرزوى پیشرفت و شکوفائی روزافزون نموده است.



نخست وزیر بحرین با ارسال پیام تبریک جداگانه اى به عنوان دکتر پرویز داودى معاون اول رئیس جمهور کشورمان این مناسبت فرخنده را به ایشان تبریک و تهنیت گفته و برای ایشان آرزوی سلامتی و بهروزی و برای ملت ایران آرزوی شکوفائی و سربلندی هر چه بیشتر نموده است.

