مجموعه داستانی هویت خالکوبی شده در کردستان منتشر شد

محمد شریف شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: مجموعه داستانی با عنوان هویت خالکوبی شده و با موضوع اعتیاد به همت حوزه هنری استان کردستان چاپ و منتشر شد.

وی ادامه داد: مجموعه داستانی هویت خالکوبی شده با همکاری و مشارکت شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهیه و توسط انتشارات سوره مهر چاپ شده است که در این مجموعه داستان‌هایی کوتاه از 12 هنرمند کردستانی در رابطه با موضوع اعتیاد وجود دارد.

رئیس حوزه هنری استان کردستان در ادامه عنوان کرد: هنر متعهد همواره نگاهی عالمانه و دلسوزانه به جامعه بشری دارد و هدف اصلی آن انعکاس آلام و دردهای اجتماعی و فرهنگی جامعه است .

شریفی تصریح کرد: حوزه هنری با مشارکت شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان سعی کرده است که با تولید این اثر در راستای آگاه‌سازی افکار عمومی در ارتباط با مساله اعتیاد گام بردارد .

وی با اشاره به اینکه مخاطب اصلی این کتاب جوانان هستند عنوان کرد: امروزه آگاه‌سازی جوانان و نوجوانان نسبت به پدیده شوم، خانمانسوز و خطرناک اعتیاد بزرگترین رسالت مسئولان است .

وی ضمن ناقص خواندن مبارزه با این معضل اجتماعی بدون توجه به مقوله فرهنگی قضیه اظهار داشت: موضوع اعتیاد صرف نظر از تعاریف حقوقی و قضایی آن یک موضوع فرهنگی و اجتماعی است و برای اصلاح یک فرهنگ ناهنجار، بهترین شیوه بهره‌گیری از ابزارهای فرهنگی است .

در مجموعه داستان هویت خالکوبی شده داستان هایی از داستان نویس های کردستانی از جمله " اقدس بینایی " ، لیلا کریمی" ، "سلیم کریمی" ، "جلال ملکشاه" ، "شکوفه محمدی" ، "عبدالحمید جعفری" ، "شهلا جعفری" ، "مهین لطفی" ، "تهمینه مظفری" ، "چیمن خوشنمای بهرامی" ، "سارا علی پناه" ، "افشین غفاری" و "سحر جلالی زاده" به چاپ رسیده است .

این اثر به شمارگان یک هزار و 100 نسخه در 127 صفحه با قیمت 17 هزار ریال عرضه شده است.