تصویر زمستانی "یک گزارش واقعی" رنگی تازه در سینماست

مرتضی پورصمدی درباره حضور در این پروژه سینمایی به خبرنگار مهر، گفت: همکاری با داریوش فرهنگ، همکاری جذاب است. تاکنون با او تجربه همکاری نداشته‌ام و به واسطه "یک گزارش واقعی" دریافتم می‌توانیم به خوبی با هم کنار بیاییم. او به درستی می‌داند در هر صحنه چه انتظار و خواسته‌ای دارد و کارش را به خوبی بلد است.

پورصمدی با اشاره به موضوع "یک گزارش واقعی" گفت: قصه فیلم دارای دو بخش قبل و بعد از انقلاب است و تصور می‌کنم فصل بسیار مناسبی برای فیلمبرداری آن انتخاب شده است. مدت‌ها بود کمتر از فصل زمستان برای فیلمبرداری کارها استفاه می‌شد، اما رفتن به این سمت و ثبت تصاویر فیلم‌ها در فصل پاییز و زمستان موجب خلق تصاویری تازه می‌شود.

او ادامه داد: در عین حال داستان فیلم "یک گزارش واقعی" به گونه‌ای است که ویژگی‌های موجود در فصل زمستان می‌تواند به انتقال مناسب‌تر قصه کمک کند. دیگر ویژگی این فیلم وجود فضاهای متعدد خارجی است که امکان استفاده از ویژگی‌های فصل را برای ما فراهم می‌کند.

سعید شاهسواری همزمان با ادامه فیلمبرداری، تدوین "یک گزارش واقعی" را آغاز کرده است. فیلم از دهم بهمن کلید خورد و فیلمبرداری در لوکیشن‌هایی در تهران، لواسان، کن و دریاچه قم انجام می‌شود. این روزها گروه تولید در منطقه کن مشغول به کار هستند. منوچهر شاهسواری تهیه‌کننده "یک گزارش واقعی" است.



پورصمدی اخیراً در بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر برای فیلم "شبانه روز" به کارگردانی کیوان علیمحمدی و امید بنکدار سیمرغ بلورین بهترین فیلمبرداری را دریافت کرد.