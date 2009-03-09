سینمای ایران در ماه پایانی سال 87 همچنان بر مدار تولید است

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین گزارش فارابی از تولید سینمای ایران در اسفند‌ماه، 74 فیلم دارای پروانه ساخت در مراحل تولید و پیش‌تولید هستند که وضعیت آنها به این ترتیب است: چهار فیلم در مرحله صداگذاری، هشت فیلم در مرحله تدوین، 16 فیلم در مرحله فیلمبرداری و 46 فیلم در مرحله پیش‌تولید.

مقایسه این فهرست با فهرست اعلام شده تولید سینمای ایران تا اول دی‌ماه می‌تواند روند تولید و پیش‌تولید سینما را در فاصله این دو ماه مشخص کند. در فهرست ماه دی از 128 پروژه سینمایی دارای پروانه ساخت، 23 فیلم آماده نمایش، 20 فیلم در مرحله صداگذاری، شش فیلم در مرحله تدوین، 12 فیلم در مرحله فیلمبرداری و 63 فیلم در مرحله پیش‌تولید بوده و چهار فیلم اکران شده بودند.





شکارچی

با توجه به کاهش تعداد فیلم‌هایی که در مرحله پیش‌تولید قرار دارند، برگزاری جشنواره فیلم فجر و آماده شدن بسیاری از فیلم‌هایی که در مراحل مختلف تولید بودند و همچنین تغییر اکران سینماها، مقایسه‌ای بین این دو فهرست می‌تواند به برخی علامت سوال‌های ایجاد شده با آمار و ارقام پاسخ دهد.