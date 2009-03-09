سینمای ایران در ماه پایانی سال 87 همچنان بر مدار تولید است

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین گزارش فارابی از تولید سینمای ایران در اسفندماه، 74 فیلم دارای پروانه ساخت در مراحل تولید و پیشتولید هستند که وضعیت آنها به این ترتیب است: چهار فیلم در مرحله صداگذاری، هشت فیلم در مرحله تدوین، 16 فیلم در مرحله فیلمبرداری و 46 فیلم در مرحله پیشتولید.
مقایسه این فهرست با فهرست اعلام شده تولید سینمای ایران تا اول دیماه میتواند روند تولید و پیشتولید سینما را در فاصله این دو ماه مشخص کند. در فهرست ماه دی از 128 پروژه سینمایی دارای پروانه ساخت، 23 فیلم آماده نمایش، 20 فیلم در مرحله صداگذاری، شش فیلم در مرحله تدوین، 12 فیلم در مرحله فیلمبرداری و 63 فیلم در مرحله پیشتولید بوده و چهار فیلم اکران شده بودند.
شکارچی
با توجه به کاهش تعداد فیلمهایی که در مرحله پیشتولید قرار دارند، برگزاری جشنواره فیلم فجر و آماده شدن بسیاری از فیلمهایی که در مراحل مختلف تولید بودند و همچنین تغییر اکران سینماها، مقایسهای بین این دو فهرست میتواند به برخی علامت سوالهای ایجاد شده با آمار و ارقام پاسخ دهد.
مرحله آماده نمایش:
تا اول دیماه فیلمهای "وقتی همه خوابیم"، "حیران"، "محافظ"، "یک اشتباه کوچولو"، "کتاب قانون"، "چهره به چهره"، "نیلوفر"، "نامزد آمریکایی من"، "پاتو زمین نذار"، "خروس جنگی"، "سوپراستار"، "یک وجب از آسمان"، "آن سوی رودخانه"، "صندلی خالی"، "می زاک"، "پوسته"، "صداها"، "بیست"، "تاکسی نارنجی"، "امشب شب مهتابه"، "پسر تهرانی"، "کیش و مات" و "چشمک" آماده نمایش بودند.
با توجه به نمایش فیلمهای "وقتی همه خوابیم"، "حیران"، "چهره به چهره"، خروس جنگی"، سوپراستار"، "یک وجب از آسمان"، "آن سوی رودخانه"، "صندلی خالی"، "می زاک"، "پوسته"، "صداها"، "بیست"، "امشب شب مهتابه" و "چشمک" در جشنواره فجر، 9 فیلم آماده نمایش باقیمانده که با اکران نشدن آنها در این فاصله، از فیلمهای بالقوه این بخش هستند.
مرحله صداگذاری:
تا اول دیماه فیلمهای "ملک سلیمان"، "عیار 14"، "هفت و پنج دقیقه"، "زادبوم"، "درباره الی"، "پاداش"، "نظام از راست"، "فرزند صبح"، "بیپولی"، "دوزخ، برزخ، بهشت"، "پستچی سه بار در نمیزند"، "گزارش مریم"، "کلبه"، "کریستال"، "حریم"، "کودک و فرشته"، "پای پیاده"، "پنالتی" و "دو خواهر" اصغر بانکی در مرحله صداگذاری بودند.
با توجه به نمایش فیلمهای "عیار 14"، "هفت و پنج دقیقه"، "زادبوم"، "درباره الی"، "بیپولی"، "دوزخ، برزخ، بهشت"، "پستچی سه بار در نمیزند"، "کلبه"، "حریم"، کودک و فرشته"، "پای پیاده" و "پنالتی" در جشنواره فجر، 8 فیلم در این مرحله باقیمانده است.
در گزارش اسفندماه فیلمهای "پاداش"، "ملک سلیمان"، "فرزند صبح" و "نظام از راست" در مرحله صداگذاری به سر میبرند که در میان این هشت فیلم هستند. تکلیف چهار فیلم باقیمانده شامل "گزارش مریم"، "کریستال"، "دو خواهر" و "رقص با رویا" (که در این مرحله متوقف مانده) مشخص نیست.
مرحله تدوین:
تا اول دیماه فیلمهای "تردید"، "اخراجیها 2"، "شبانهروز"، "لالایی"، "دلخون" و "بار هستی" در مرحله تدوین بودند. با توجه به نمایش "تردید"، "اخراجیها 2"، "شبانهروز" و "دلخون" در جشنواره فجر، دو فیلم در این مرحله باقیمانده است.
در گزارش اسفندماه فیلمهای "طلا و مس"، "در شب عروسی"، "بیداری"، "وقتی که دزد بودم"، "لالایی"، "محاکمه در خیابان"، "پسر آدم، دختر حوا" و "چهل سالگی" در مرحله تدوین به سر میبرند که از این میان تنها "لالایی" جزو دو فیلم باقیمانده در این مرحله و تکلیف "بار هستی" نامعلوم است. 7 فیلم دیگر این فهرست نیز از مراحل قبل به تدوین رسیدهاند.
مرحله فیلمبرداری:
تا اول دیماه فیلمهای "بیخوابی"، "به کبودی یاس"، "برخورد خیلی نزدیک"، "پریشانی"، "کارناوال مرگ"، "پسر آدم، دختر حوا"، "تهران در جستجوی زیبایی"، "شکارچی"، "راه آبی ابریشم" و "نفوذی" در مرحله فیلمبرداری بودند. با توجه به نمایش "به کبودی یاس" و "برخورد خیلی نزدیک" در جشنواره فجر و شهر، 10 فیلم در این مرحله باقیمانده است.
در گزارش اسفندماه فیلمهای "نفوذی"، "پریشانی"، "شکارچی"، "معبدجان"، "بیخوابی"، "عصر روز دهم"، "زندگی شیرین"، "شب واقعه"، "آناهیتا"، "یک گزارش واقعی"، "راه آبی ابریشم"، "تهران در جستجوی زیبایی" (سه فیلم)، "خیابان بیست و چهارم"، "کیمیا و خاک"، "نویسنده" و "سفر مرگ" در مرحله فیلمبرداری به سر می برند.
از این میان فیلمهای "نفوذی"، "پریشانی"، "شکارچی"، "بیخوابی"، "راه آبی ابریشم" و "تهران در جستجوی زیبایی" جزو 10 فیلم باقیمانده در این مرحله هستند.
یک گزارش واقعی
با توجه به اینکه "پسر آدم، دختر حوا" در مرحله تدوین به سر میبرد، تکلیف "کارناوال مرگ" در گزارش تولید اسفندماه نامعلوم است. ضمن اشاره به این نکته که "معبد جان"، "عصر روز دهم"، "زندگی شیرین"، "شب واقعه"، "آناهیتا"، "یک گزارش واقعی"، "خیابان بیست و چهارم"، "کیمیا و خاک"، "نویسنده" و "سفر مرگ" در فاصله این دو ماه به مرحله فیلمبرداری رسیدهاند.
همچنین در گزارش تولید اول دیماه 63 فیلم در مرحله پیشتولید به سر میبردند که در اسفندماه این تعداد به 46 فیلم نزول کرده است. با توجه به صدور پروانه ساخت برای 14 فیلم در فاصله این دو ماه به نظر میآید فهرست فیلمهای در مرحله پیشتولید باید بیش از این باشد.
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