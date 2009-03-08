نائب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت : با توجه به بخشنامه جدید وزارت مسکن و شهرسازی از ابتدای سال آینده از فعالیت کارگران بدون کارت مهارت فنی جلوگیری می شود و تنها کارگران آموزش دیده و با تجربه و با مهارت می توانند در بخش ساخت و ساز فعالیت کنند.

علی فرحزاد افزود : در راستای شناسایی استاد کاران گچ بر و گچ کارماهر و بهره مندی از این افراد در اجرای پروژه ها، افراد فعال دراین امور باید نسبت به دریافت کارت شناسایی شغلی و مهارت فنی اقدام کنند.

فرحزار یادآور شد: براساس قانون وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان فنی و حرفه ای باید طی مدت 10 سال و تا پایاین سال 1385 تمامی عوامل اجرایی بخش ساختمان شناسایی شده و آموزش می دیدند و کارت مهارت دریافت می کردند که متاسفانه بعد از گذشت زمان تعیین شده هنوز عده ای کارت مهارت فنی دریافت نکرده اند وبدون کارت فنی فعالیت می کنند.

بگفته نائب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با توجه به تصویب قانون نظام مهندسی در سال 1374 و پیگیری این سازمان در سال گذشته 600 نفر از کارگران صنعت ساختمان در 5 رشته قالب بندی، آرماتور بندی ،بتن ریزی،جوشکاری وسفت کاری آموزش دیدند و کارت مهارت فنی را دریافت کردند و امسال هم 4 هزار نفر از کارگران ساختمانی موفق شدند در 15 رشته کارت مهارت فنی دریافت کنند. .

فرحزاد یادآور شد: اخیرا عده ای ازافرادی که در کار گچ کاری و گچ بری فعالیت می کنند با درخواست شهرداری اقبالیه و از طرف مجمع امور صنفی برای آزمون کتبی و عملی معرفی شدند که پس از برگزاری آزمون و مشخص شدن نتایج به منظور تائید و صدور گواهینامه توسط مجمع امور صنفی به اداره کل فنی و حرفه ای معرفی خواهند شد.