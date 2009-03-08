"دین" مهمترین بخش زندگی مسلمانان جهان شده است

دین ؛ بخش مهم زندگی مسلمانان در حال رشد آمریکا

نتایج تحقیقات جدید سازمان گالوپ مسلمانان ایالات متحده خود را درحال پیشترفت توصیف کرده و همچنین باورهای نادرست جامعه آمریکایی را درباره نقش اجتماعی زن مسلمان نقض کرده است.

این تحقیق اشاره کرده جامعه مسلمان آمریکا را یک گروه همگن تشکیل نداده اند. برای مثال جمعیت آفریقایی- آمریکایی مسلمان از سطح درآمد و تحصیلات پایینی برخوردارند اما در مقابسه با آنها مسلمانان آمریکایی- آسیایی درآمد و تحقیقات بیشتری داشته و در مقایسه با سایر مسلمانان آمریکایی موفق‌تر هستند. در حقیقت شاخصهای استاندارد زندگی مسلمانان آمریکایی از بسیاری از آمریکایی ها بهتر است.

دالیا مقاعد مدیر اجرایی و تحلیلگر ارشد مرکز مطالعات اسلامی سازمان گالوپ(مؤسسه‌ای تحقیقاتی) گفت: ما در این تحقیق به کشف این نکته رسیدیم که جامعه اسلامی آمریکا تا چه میزان متکثر و متنوع است. آنها از نظر قومی، سیاسی و اقتصادی در تمام بخشهای کشور حضور دارند و تنها جامعه دینی است که اکثریت نژادی ندارد.

تحقیق گالوپ از آن جهت حائز اهمیت است که نخستین تحقیقی محسوب می شود که به طور تصادفی نمونه هایی را از جامعه مسلمانان آمریکا انتخاب کرده است.

برای این تحقیق با بیش از 300 هزار نفر از طریق تلفن در سال 2008 گفتگو شده و تحقیقات فراتر از ارتباطات تلفنی بر روی 946 نفری متمرکز شده که خود را مسلمان معرفی کرده اند. این تحقیق با حاشیه خطای مثبت و منفی چهار درصد انجام شده است.

تحقیقات پیشین درباره مسلمانان آمریکایی پاسخگویان را براساس نام خانوادگی، حضور در مسجد یا گروه های جغرافیایی مشخص کرده بود که باعث شد برخی از کارشناسان نسبت به نتایج آن ابراز تردید کنند.

این تحقیق که تصویری از مسلمانان آمریکایی بر اساس نژاد، جنس، طبقه، سن و تحصیلات فراهم کرده نشان می دهد برخلاف باورهای موجود تحصیلات زنان مسلمان آمریکایی از مردان مسلمان آمریکایی بیشتر است. به طوری که آنها را می توان تحصیل کرده تر از زنان سایر گروه های دینی دانست. حتی درآمد زنان مسلمان آمریکایی در مقایسه با زنان و مردان سایر ادیان با مردان مسلمان یکسان است.

فراوانی حضور زنان مسلمان آمریکایی با فراوانی حضور مردان مسلمان آمریکایی در مساجد یکسان است. حدود 80 درصد از مسلمانان آمریکایی دین را بخش مهمی از زندگی خود می دانند .

کشورهای اسلامی بر توسعه بخش کشاورزی و غذایی تمرکز کنند

نخست وزیر مالزی در همایش دو روزه انجمن جهانی اقتصاد اسلامی که روز دوشنبه 12 اسفند در اندونزی برگزار شد بر ضرورت تمرکز سرمایه‌گذاریهای کشورهای اسلام بر توسعه بخش کشاورزی و صنعت غذایی تأکید کرد.

عبدالله احمد بداوی نخست وزیر مالزی در همایش انجمن جهانی اقتصاد اسلامی گفت: 15 درصد از جمعیت جهان که از سوء تغذیه رنج می برند مسلمان هستند، از این رو سرمایه گذاریهای کشورهای اسلامی برای توسعه صنایع غذایی و بخش کشاورزی ضروری است.

وی با اشاره به آمار گفت: تعداد افرادی که از سوء تغذیه رنج می برند از 842 میلیون نفر در سال 1990 به 963 میلیون نفر در سال 2008 افزایش یافته است . بحران اقتصادی قدرت خرید فقرا را که 50 تا 70 درصد از درآمد روزانه خود را صرف غذا می کنند به شدت کاهش داده است.

نخست وزیر مالزی در این همایش یادآور شد که رشد تولیدات کشاورزی در نتیجه عدم سرمایه گذاری های کافی در تکنولوژی کشاورزی و توسعه روستایی راکد شده و تولید غله از سال 2000 سیر نزولی داشته است.

وی هشدار داد که اگر این روند ادامه یابد جهان اسلام نمی تواند جمعیت درحال افزایش خود را در آینده نزدیک تغذیه کند.



صندوق حمایت از اقتصاد اسلامی تشکیل شود

رئیس جمهور اندونزی روز دوشنبه 12 اسفندماه در همایش انجمن جهانی اقتصادی اسلامی خواستار راه‌اندازی صندوقی حمایتی برای یاری اقتصاد اسلامی درحال رشد و ارتقای توسعه کشورهای اسلامی شد.

سوسیلو بامبانگ یودهویونو رئیس جمهور اندونزی دیروز در پنجمین همایش انجمن جهانی اقتصاد اسلامی که روز سه شنبه 13 اسفند در جاکارتا ، مالزی خاتمه یافت، گفت: با تأسیس این صندوق اسلامی می‌توانیم خواستار تأسیس "صندوق حمایتی و جهانی مخارج" شویم که معقول‌تر و قابل قبول‌تر است. این صندوق مساعدت منظم توسعه و بودجه اقتصاد اسلامی درحال ظهور را فراهم می‌کند تا به دستیابی اهداف کمک کند.

جاکارتا در نظر دارد این طرح حا را به اجلاس آتی گروه 20 که در ماه آوریل در لندن برگزار می‌شود ارائه کند. همایش امسال انجمن جهانی اقتصاد اسلامی با موضوع " امنیت غذا و انرژی برخواسته از موج بحران جهانی اقتصاد به عنوان یک همایش حهانی و سکویی برای بحث درباره تجارت بین المللی برگزار شد و صدها نفر از کارشناسان را از سراسر جهان به منظور توسعه همکاری های اقتصادی گردهم جمع کرد.

صوفیان جلالی رئیس کمیته انجمن جهانی اقتصاد گفت: این همایش با هدف افزایش همکاری و درک میان شرکت کنندگان برگزار می‌شود.

رئیس جمهور اندونزی از کشورهای اسلامی خواست روابط خود را نزدیکتر کنند تا بتوانند با چالشهایی که رکود اقتصادی به وجود آورده مبارزه کنند. وی از کشورهای صادر کننده نفر خواست سرمایه گذاری های بیشتری در بخش کشاورزی کشورهای درحال توسعه داشته باشند که به تعدیل تبعات این بحران کمک کند. رئیس جمهور اندونزی از بانکهای اسلامی خواست در مبارزه با این رکود اقتصادی پیشگام باشند، چرا که بانکهای اقتصادی از این بحران آسیب ندیده‌اند.



مساجد مالاوی مرمت و نوسازی می‌شوند

هشت سال پس از تخریب 200 مسجد در مالاوی رئیس جمهور این کشور که پیرو مذهب کاتولیک مسیحیت است ستادی برای بازسازی و مرمت مساجد به آتش کشیده شده راه‌اندازی کرده است.

چیکومبوتسو متومودزی از دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری مالاوی خبر بازسازی این مساجد را اعلام کرد و از ارائه بودجه و سایر تسهیلات برای این امر خبر داد.

بینگو وا موتاریکه رئیس جمهور مالاوی که سومین رهبر پس از استقلال کشور محسوب می‌ شود این ابتکار عمل شخصی را برای ترمیم و نوسازی مساجدی انجام می‌دهد که در سال 1999 شورشی‌های مسیحی به آتش کشیده شده بودند. به دنبال دومین انتخابات دمکراتیک مالاوی در سال 1999 در آستانه ستیزه‌ها و مناقشات مدنی قرار گرفت.

قبایل ناراضی مسیحی که اکثریت آنها در شمال کشور اقامت داشتند از نتایج انتخابات که رئیس جمهوری مسلمان از جنوب را سرکار آورده بود راضی نبوده و در نتیجه ستادی خشونت‌آمیز علیه مسلمانان به راه انداختند.

انجمن مسلمانان مالاوی به عنوان سازمان پوششی مسلمانان درکشور از این ابتکار عمل استقبال کرد و آن را گامی در مسیر صحیح توصیف کرد.

اسلام دومین دین بزرگ مالاوی پس از مسیحیت محسوب می‌شود. براساس آمار رسمی 12 درصد از جمعیت 12 میلیونی کشور را مسلمانان تشکیل داده‌اند اما انجمن اسلامی مسلمانان این میزان را تا 36 درصد اعلام کرده است.



منع حجاب در گواهینامه رانندگی مینه‌سوتا نقض حقوق مسلمانان است

دفتر شورای روابط اسلامی- امریکایی در ایالت مینه‌سوتا امریکا اعلام کرد لایحه‌ای که حجاب را در تصویر گواهینامه‌های رانندگی منع می‌کند نقض قانون اسلامی و حقوق مسلمانانی است که براساس اعتقادات دینی محجبه هستند.

لایحه منع حجاب در تصویر گواهینامه های رانندگی این ایالت با دستاویز " امنیت عمومی" ارائه شده و افرادی که به علل پزشکی سرخود را می‌پوشانند از این امر مستثنی هستند، این درحالی است که افرادی که براساس اعتقادات دینی محجه هستند از این قانون مستثنی نشده‌اند.

این درحالی است که دفتر شورای روابط اسلامی- امریکایی در مینه سوتا دستاویز امنیت را برای ارائه به این لایحه به چالش گرفته و اظهار داشته است که اداره تأمین امنیت حمل و نقل و قوانین صدور پاسپورت وزارت کشور پوشش سر را به علل دینی در تصاویری که برای اسناد فراهم می‌شود بلامانع می‌داند.

چندی پیش نیز لایحه مشابهی در اوکلوهاما ارائه شده بود که پس از ستاد موفقیت آمیز شورای روابط اسلامی- امریکایی تصاویر زنان مسلمان محجبه با دربرگیری حجاب کامل در گواهینامه‌‌های رانندگی آنها درج شد.

تانیز اسلام مدیر بخش حقوق مدنی دفتر شورای روابط اسلامی- امریکایی در ایالت مینه‌سوتا آمریکا اظهار داشت که این لایحه نقض الحاقیه اول قانون اساسی آمریکا است و تنها مسلمانان را مورد هدف قرار نداده است بسیاری از پیروان ادیان سیک، یهودی، کاتولیک و سایر جوامع دینی سر خود را براساس آموزه‌های دینی می‌پوشانند.

وی همچنین یادآور شد: مسلمانان سراسر این ایالت روز 10 مارس برای راهپیمایی " روز مسلمانان در کنگره" مقابل ساختمان ایالتی کنگره گردهم آمده و همراه با قانونگذاران به بررسی این لایحه و مسائل نگران کننده جامعه خود می‌پردازند.

شورای روابط اسلامی- امریکایی بزرگترین سازمان اسلامی مدافع حقوق مدنی مسلمانان امریکا است که 35 دفتر در سراسر امریکا و کانادا دارد. این سازمان وظیفه دارد درک اسلام را ارتقا داده، گفتگو را ترویج کند، از آزادیهای مدنی مسلمانان حمایت کرده، مسلمانان امریکایی را تقویت و ائتلافهایی برای ترویج عدالت و درک دوجانبه ایجاد کند.



هفته بیداری اسلامی در دانشگاه کنتاکی بریتانیا

انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه کنتاکی در بریتانیا با هدف رفع سوء تفاهم‌ها و فراهم کردن بستر مناسب گفتگو طی این هفته هفته بیداری درباره اسلام را برگزار کرد که رویدادهای آن بخشی از جشنواره تنوع فرهنگی یک‌ماهه دانشگاه کنتاکی بود.

دانشجویان مسلمان این دانشگاه قرار است دین اسلام را به عنوان دینی که بیش از یک میلیارد نفر از آن پیروی می‌کنند برای دانشجویان این دانشگاه تبیین کنند، چرا که اسلام اغلب دچار سوء‌تعبیر می‌شود.

در میان این رویدادها دانشجویان مسلمان روز دوشنبه 12 اسفند "گفتگوهای تنوع: اسلام در امریکا" را برگزار کرده که طی آن تحربه خود از عمل به آداب اسلامی در امریکا را مورد بحث قرار داده و از چشم انداز آزادی دین و تعصب پس از یازدهم سپتامبر این امر را مد نظر قرار دادند. همچنین جلسه با حضور دانشجویان مسلمان با هدف بحث درباره اینکه اسلام چگونه در جامعه امریکایی ادغام شده نیز پس از آن برگزار شد و به دنبال آن جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.

فیلم الجزیره: اسلام در امریکا روز سه شنبه 13 اسفند ماه مورد بررسی قرار گرفته که طی آن تاریخ اسلام در ایالات متحده تبین شدن و گفتگوهایی با حضور مسلمانان امریکایی درباره انطباق اعتقادات اسلامی و اصول دمکراسی ارائه شد.

این برنامه با عنوان " اسلام و امریکا: ما کجا هستیم و کجا می رویم" پیگیری شد. سخنرانی اصلی جلسه برعهده کیارش جاهد دانشجوی سال سوم پزشکی در دانشگاه لوئیسویل بود

مجموعه رویدادها با فراهم کردن فرصتی برای بحث درباره اهمیت دین و تساهل و درک در جامعه متکثر در بریتانیا ادامه یافت و روز جمعه با برگزاری نماز ظهر روز جمعه به جماعت به پایان رسید.

در طول این هفته مسلمانان از دانشجویان غیر مسلمان برای حضور در مراسم اقامه نماز جماعت دعوت کرده تا آنها از نزدیک با آداب مسلمانان آشنا شوند.

دانشجویان ابراز امیدواری کردند که این رویدادها بتواند بستر مناسبی برای مسلمانان و غیر مسلمانان در راه گفتگو، آگاهی، بیداری و وحدت فراهم کنند.



گواهی حلال روسیه برای محصولات غذایی وارداتی صادر می‌شود

سازمان فدرال مقررات فنی و مقیاسات روسیه یک بخش برای تأیید صنایع غذایی و دارویی حلال را به ثبت رسانده که طی آن محصولات غذایی و داروهایی که براساس قانون شرع اسلام و به عنوان حلال تولید شده را به رسمیت می‌شناسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس، احمد هلیکوف رئیس بخش خبر اداره دینی مسلمانان تاتارستان که این نظام را توسعه داده گفت: این بخش، به محصولات کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی آرم حلال به رسمیت شناخته شده روسی اضافه می کند.

وی با اشاره به نحوه ذبح حیوانات حلال گوشت براساس قوانین اسلام گفت: در اسلام استفاده کردن از ابزاری که به حیوانات و پرندگان شوک الکترونیک وارد می کند ممنوع است و گوشت خوک حرام شمرده می شود.

این مقام اجرایی در تاتارستان گفت: براساس طرح جدید محصولات قنادی باید با روغن گیاهی تهیه شوند چرا که اگر از روغن حیوانی استفاده شده باشد، مسلمانان نمی توانند اطمینان داشته باشند که حیوان براساس قوانین اسلامی ذبح شده است یا خیر.

هلیکوف همچنین یادآور شد که مسلمانان از استفاده برخی داروها که از خوک تهیه می شود نیز خودداری می‌کنند.

صنعت غذای حلال به تجارتی چند تریلیون دلاری تبدیل شده است. از نظر جهانی انتظار می رود محصولات حلال نرخ رشد 10 تا 20 درصدی خود را به طور سالانه آن هم برای چند سال آینده ادامه دهند که این امر تولیدکنندگان و صادرکنندگان این صنعت را نیز افزایش می دهد.