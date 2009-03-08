استعفای جمعی شورای ارزشیابی انجمن خوشنویسان

به گزارش خبرنگار مهر، در پی اعتراض هنرمندان نسبت به عملکرد انجمن خوشنویسان ایران و بخشی نگری این انجمن در اعطای گواهینامه استادی، اعضای شورای ارزشیابی هنری انجمن استعفای جمعی خود را اعلام کردند.

در این استعفانامه که به خط شکسته یکی از اعضای همین شورا نوشته شده به مخالفتها، لجاجتها، سهم خواهیهای خاموش و کارشکنیهای مدیریت اجرایی انجمن اشاره شده و شورای عالی انجمن خوشنویسان را مسئول پاسخگویی این مسائل در حضور مجمع عمومی دانسته است.

در پای این نامه اسامی استادانی چون امیرخانی، سلحشور و کابلی دیده می شود.

همین شورا علی رغم وجود اعتراضات خوشنویسان دیگر سبکهایی که در انجمن حضور ندارند و مخالفتهای آشکار و پنهان دیگر استادان برجسته و حتی بروز چنین مشکلاتی در داخل انجمن پنجشنبه 15اسفند ماه (روز انتشار استعفانامه) مبادرت به اعطای گواهینامه های بدون مهر و امضای مدیر اجرایی به خوشنویسان کرده اند که بسیار تامل برانگیز است.

مشکلات انجمن خوشنویسان از دو دهه قبل با حمایت همه جانبه از یک سبک خاص و حذف دیگر سبکها به شیوه های مختلف آغاز شده و اینک به بحرانی ترین دوره خود رسیده است.