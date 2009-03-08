به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این مصوبه که بنابر پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و راه و ترابری به تصویب هیئت وزیران رسیده است، رادار تقرب فرودگاهی(PSR/MSSR,AUTOMATION)، MSAW، MSSR، FOD-DETECTION، SMGCS، ADS-B، MULTILATERATION و ملحقات سیستم‌های مذکور (PARROT و ...) و قطعات یدکی مربوطه، به عنوان تجهیزات راداری ویژه فرودگاه‌ها براى معافیت از مالیات بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1387 - تعیین شدند.

بر اساس این مصوبه، ILS/DME، VOR/DME، DVOR/DMS، DMS، GBAS، LAAS، ABAS، SBAS، ملحقلات سیستم‌های مذکور (ریموت کنترل و ...) و قطعات یدکی مربوط، تجهیزات پانل هواپیمای فلایت چک، چراغ‌های تقرب دقیق (PAL)، رادار مد S، سیستم VDL، سیستم سوئیچینگ برج و اپروچ و ریموت کنترل PCAG، نیز به عنوان تجهیزات کمک‌ ناوبری ویژه فرودگاه‌ها براى معافیت از مالیات تعیین شدند.

این مصوبه از سوی دکتر پرویز داودی، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس بند 16 ماده 12، عرضه و واردات رادار و تجهیزات کمک ناوبرى هوانوردى ویژه فرودگاهها براساس فهرستى که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابرى و وزارت امور اقتصادى و دارایى تهیه و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد؛ از پرداخت مالیات معاف است.

