ماهنامه هنر موسیقی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، درابتدای تازه ترین شماره ماهنامه هنر موسیقی بعد از سرمقاله با عنوان"خبری می آید،خبردار! ، از تقی بینش، نویسنده، مولف و پژوهشگر هنر موسیقی در قالب یک یادمان مطلبی منتشر شده است.

بخش دیگر از این ماهنامه به بررسی افکار و عقاید حسین علیزاده با عنوان "یاران فراموش کردند عشق" اختصاص دارد در بخش هایی از این تحلیل چنین آمده است : "بسیاری از باورهای ما در زمینه موسیقی ،باورهای ابتدایی است و ما هرگز حاضر نمی شویم که به ویترین این باورهای اولیه و ناقص، دستی و حتی تلنگری بزنیم پس عمری در قل و زنجیر این باورها می مانیم."

گفتگو با مجید کرمی سازنده سازهای کوبه ای از دیگر بخش های این ماهنامه است دراین بخش علاوه بر معرفی ساز"کاخاتم" ویژگی های این ساز نیز بیان شده است در بخشی از معرفی این ساز چنین آمده است: کاخاتم سازی تلفیقی از دو فرهنگ ایرانی و اسپانیایی است به این معنا که نام و ساختمان این ساز برگرفته از کاخن اسپانیا و تنبک ایرانی است،کاحن سازی کوبه ای با ساختمانی تمام چوبی و ابعادی چهارگوش است که در موسیقی فلامنکوی اسپانیا جایگاهی همانند تنبک در موسیقی ایرانی دارد.

نقد کنسرت ارکستر ناسیونال اکراین و آثار حسین علیزاده و محمدرضا درویشی ،بررسی مشکلات دخیل در فراگیری و آموزش موسیقایی به کودکان و همچنین سازشناسی تنبور از دیگر مطالب منتشر شده در ماهنامه هنر موسیقی ویژه نوروز است.