ایجاد محدودیت در استفاده ظروف یکبار مصرف در کشور

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، فاطمه واعظ جوادی امروز در جمع شرکت کنندگان نخستین نمایشگاه منطقه ای محیط زیست در تبریز افزود: ظروف یکبار مصرف سهم عمده ای در افزایش مخاطره آمیز میزان زباله های خشک دارند و از این رو برنامه ریزی برای کاهش مصرف این ظروف ضرورت دارد.

وی افزایش سهم زباله خشک نسبت به انواع دیگر زباله ها را نگران کننده خواند و افزود: شیوه تغییر زندگی در برخی از استان ها و شهرستانها به گونه ای است که سهم زباله خشک نسبت به انواع دیگر بعضاً تا 13 درصد افزایش نشان می دهد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با انتقاد از مصرف بی رویه حاملهای انرژی به ویژه نفت و گاز، افزایش 10 درصدی مصرف انرژی در بخش مسکونی را یادآور شد و گفت: تلاش برای مصرف بهینه انرژی باید در دستور کار آحاد مختلف مردم به ویژه بانوان کشورمان به عنوان مسئولان انرژی خانواده ها باشد.

واعظ جوادی اقدام برخی از شهرداریها در استفاده از چراغ های به اصطلاح "قارچی" را زیر سئوال برد و افزود: نصب چراغهای اضافی در میادین و معابر، علاوه بر اتلاف انرژی، مدیریت بر منابع را نیز دشوار می کند.

ایران از بحرانهای جهانی زیست محیطی در امان نمانده است

وی در ادامه به بحران جهانی تغییرات آب و هوایی اشاره و خاطر نشان کرد: گرم شدن زمین و ذوب یخ های قطبی بروز سیلاب ها و یا وقوع خشکسالی ها را در نقاط مختلف دنیا منجر شده که ایران نیز از این بحران ها در امان نمانده است.

واعظ جوادی یادآور شد: پارسال کشورمان بر اثر مواجهه با خشکسالی متحمل پرداخت هزینه های فراوانی برای جبران خسارات به بار آمده شد که نمونه ای از تاثیرپذیری ایران از تغییرات جهانی آب و هوایی بود.

وی کاهش میزان بارندگی ها در سال زراعی جاری را نگران کننده توصیف و در عین حال اظهار امیدواری کرد با مصرف اصولی و برنامه ریزی شده منابع آب، کمترین خسارات به بخش های مختلف کشورمان وارد شود.

معاون رئیس جمهور از اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوان داری به عنوان برنامه های میان مدتی یاد کرد که می تواند در کاهش خسارات ناشی از خشکسالی احتمالی سال آتی موثر باشد.

وی از کشاورزان خواست با تغییر الگوی کشت و نیز مصرف بهینه آب، مدیران دولتی و خود را با کمترین مشکلات مواجه کنند.